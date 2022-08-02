تسريبات تشير الى موعد اطلاق جهاز Google Pixel 7

Google Pixel 7 هاتف جوجل القادم، الذي أكدت جوجل علينا تصميمه في وقت سابق في مؤتمر Google I/O 2022 في مايو الماضي، ولكنها لم تعلن أي شيء حول الإطلاق الرسمي للهاتف ولا نعرف عن موعد الإطلاق الرسمي غير انه سيكون في خريف هذا العام كما قالت جوجل، لكن بالطبع لا يكون هذا هاتفًا من جوجل بدون أطنان من التسريبات التي تحيط بالهاتف، أول التسريبات بالطبع ستكون عن ميعاد اطلاق هذا الهاتف وهذا ما سنعرضه في هذا الخبر سريعًا، متى يُطلق هاتف Google Pixel 7؟

تسريبات حول موعد إطلاق Google Pixel 7

تشير التسريبات الى اقتراب الهاتف بشكل كبير من الإطلاق، حيث من المتوقع ان يكون الهاتف متاحًا للطلب المسبق يوم السادس من أكتوبر القادم مع جعله متاحًا للبيع من يوم 13 أكتوبر المقبل، هذا ما سربه يوتيوبر يُسمى Jon Prosser على قناته على يوتيوب، مشيرًا الى ان ميعاد الإطلاق ويوم المؤتمر سيكون يوم الحجز المسبق للهاتف، أي اننا نتوقع ان تعقد جوجل مؤتمر البكسل 7 يوم السادس من أكتوبر المقبل، هذا اليوتيوبر كانت له سمعة طيبة في التنبؤ بمواعيد اطلاق العديد من الأجهزة مثل Galaxy Z Flip4 وGalaxy Z Fold 4 وPixel 6، لكن فشل في بعض التنبؤات مثل تنبؤه بالغاء Google pixel 5a الذي أُطلق في وقت لاحق وقتها، لكن كل هذه تسريبات كما نقول فلا شيء مؤكد.

من ناحية المواصفات فالمتوقع ان تتبع هذه الهواتف نفس خطى Pixel 6 وPixel 6 Pro بشاشة 90Hz من نوع OLED في النسخة العادية و120Hz في النسخة الـPro، مع تركيب كاميرات ثنائي في النسخة العادية وثلاثي في النسخة البرو، كذلك مع الجيل الجديد من معالجات Google Tensor في هذه الهواتف، لكن أكثر ما نتمناه هي أن تحل جوجل المشاكل التي واجهتها في أجهزة Pixel 6 وPixel 6 Pro لأنها كانت مشاكل كثيرة لا يمكن التغاضي عنها نهائيًا.

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