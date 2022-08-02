شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيلفى نهاية العالم.. هذا ما يعتقده الذكاء الاصطناعى عن آخر صور سيلتقطها البشر لأنفسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم حساب تيك توك “Robot Overloads" تقنية الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر "DALL-E AI" لإنشاء ما يعتقد أنه آخر صورة سيلفي سيتم التقاطها على الأرض، فعلى وجه الدقة ، طُلب منه إنتاج ما يعتقد أنه سيكون آخر صورة ذاتية "سيلفي" يلتقطها إنسان على الأرض.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن النتائج تبدو مرعبة ومخيفة على أقل تقدير، وتبدو كل صورة مثل صورة هيكل عظمي شبحي مع نوع من مشهد نهاية العالم في الخلفية، ولا مفاجآت، فكل البشر في الصور الأربعة يمسكون بأيديهم هواتف ذكية، وكلهم يبدون كأنهم بشر مشوهون ومشوهون بأعين متضخمة تبرز وأصابع ممدودة.

ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أن المنشور حصل على أكثر من 12 مليون مشاهدة، لم يكن الكثير من المستخدمين سعداء بالنتائج، مع وصف العديد من الصور من كوكب آخر بدلاً من الأرض.

زتم إطلاق DALL-E في يناير 2021، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور بناءً على النص الذي تكتبه، وهو متوفر حاليا في مرحلة تجريبية، تم تسميته على اسم الفنان السريالي سلفادور دالي، وفي الآونة الأخيرة ، كشف نظام الذكاء الاصطناعي أيضًا عما يعتقده داخل الثقب الأسود.

ما هو DALL-E بالضبط؟

DALL · E هو نظام ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء صور وفنون واقعية من وصف بلغة طبيعية، كما يقول الوصف على موقعه على الإنترنت. تقول أنه يمكنها إنشاء صور وفنون أصلية وواقعية من وصف نصي، ويمكن أن تجمع بين المفاهيم والسمات والأنماط، وتدعي أنها تستخدم عملية تسمى "الانتشار"، والتي تبدأ بنمط من النقاط العشوائية وتغير هذا النمط تدريجيًا نحو الصورة عندما تتعرف على جوانب معينة من تلك الصورة. كانت الأداة متاحة في الإصدار التجريبي منذ يوليو من هذا العام.