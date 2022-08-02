شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدين السقوط الحر للحطام الفضائى الصينى على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت حطام صاروخ صيني في عودة غير مضبوطة إلى الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب شرق آسيا، كان من الممكن أن يحترق معظم الحطام في الغلاف الجوي عند سقوطه على الأرض ولا توجد تقارير عن إصابات ناجمة عن الحطام ، ولكن تم إدانة الحادث من قبل مسؤولي الفضاء بمن فيهم مدير ناسا بيل نيلسون.

وقال نيلسون في بيان "جمهورية الصين الشعبية لم تشارك معلومات محددة عن المسار حيث سقط صاروخ لونج مارش 5 بي على الأرض." "يجب على جميع الدول التي ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها، والقيام بدورها في مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدمًا للسماح بالتنبؤات الموثوقة بمخاطر تأثير الحطام المحتمل، خاصة بالنسبة للمركبات الثقيلة ، مثل Long March 5B ، والتي تنطوي على مخاطر كبيرة الخسائر في الأرواح والممتلكات. يعد القيام بذلك أمرًا بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض " وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

كان الحطام من صاروخ Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق وحدة إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة يوم الأحد ، 24 يوليو. دخلت المرحلة الأولى من هذا الصاروخ الغلاف الجوي يوم السبت ، 30 يوليو ، حسبما أفادت SpaceNews.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها حطام من مهمة صينية بإعادة الدخول بشكل غير منضبط. ووقع حادث مماثل في مايو من العام الماضي عندما سقط حطام صاروخ آخر من طراز لونج مارش في المحيط الهندي.

عادةً ما يستخدم الصاروخ مرحلته الأولى ، أو المعزز ، لتوفير الوقود لأخذ الصاروخ عبر الغلاف الجوي للأرض. سيتم التخلص من هذه المرحلة الأولى قبل وصول الصاروخ إلى المدار والعودة إلى الأرض بطريقة يمكن التنبؤ بها - أو ، في حالة معززات Falcon 9 القابلة لإعادة الاستخدام من SpaceX ، يتم التقاطها واستخدامها مرة أخرى. ستستمر المرحلة الثانية من الصاروخ بعد ذلك في المدار.

في حالة صواريخ Long March الصينية في نهاية هذا الأسبوع ومايو الماضي ، دخلت المرحلتان الأولى والثانية في المدار. ثم عادت المرحلة الأولى إلى الأرض بطريقة غير متوقعة تسمى إعادة الدخول غير المنضبط. هذا أكثر خطورة ومن المستحيل التنبؤ بمكان سقوط الحطام وما إذا كان سيهدد الناس أو البنية التحتية.

هناك ضغط عام متزايد على الدول التي ترتاد الفضاء لتحمل المسؤولية عن الحطام الذي تسببه والتأكد من أنها لا تشكل تهديدًا لأي شخص.