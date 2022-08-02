شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لاختبار مواضع جديدة لإعلانات App Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمنح المطورين مزيدًا من الفرص لاكتشاف المستخدمين لتطبيقاتهم، تخطط شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا لاختبار زوج من مواضع الإعلانات الجديدة على متجر التطبيقات قريبًا، حيث تتضمن الشرائح الإعلانية الجديدة موضعًا في صفحة App Store Today وأخري في قسم "قد تعجبك أيضًا" في صفحة منتج التطبيق.

وسيتم تمييز كلا الموضعين كإعلانات للتمييز بين التوصيات العضوية والتحريرية، وفقًا لتقارير AppleInsider، ونُقل عن عملاق التكنولوجيا قوله: "توفر إعلانات بحث Apple فرصًا للمطورين من جميع الأحجام لتنمية أعمالهم".

وأضافت: "مثل عروضنا الإعلانية الأخرى، فإن مواضع الإعلانات الجديدة هذه مبنية على الأساس نفسه - فهي ستحتوي فقط على محتوى من صفحات منتجات App Store المعتمدة للتطبيقات وستلتزم بنفس معايير الخصوصية الصارمة".

وذكر التقرير أنه ليس من الواضح بالضبط متى سيتم طرح مواضع الإعلانات الجديدة، لكن Apple قالت إنها ستبدأ في اختبار الفتحات قريبًا، وفي السابق، لم يكن هناك سوى موقعين إعلانيين متاحين على App Store - وكلاهما ظهر فقط عندما بحث المستخدمون عن تطبيقات جديدة.

ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، ستحافظ الشرائح الإعلانية الجديدة على تركيز الشركة على الخصوصية والشفافية، فعلى سبيل المثال ، تتجنب Apple الاستهداف المفرط للأفراد أو مجموعات صغيرة من المستخدمين. كما أنه يتجنب عرض الإعلانات المخصصة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا يستخدم أبدًا أي بيانات حساسة - مثل المعلومات الدينية أو السياسية - لعرض الإعلانات.

وعلاوة على ذلك، أخبرت شركة آبل المعلنين في مايو أن 78 في المائة من حجم البحث على متجر التطبيقات جاء من الأجهزة التي تم إيقاف جمع بيانات الطرف الأول بها، وفقًا للتقرير، وأضافت أنه على الرغم من ذلك، قالت شركة آبل إن تقنية الإعلان التي تحمي الخصوصية لديها فعالة بنفس القدر بالنسبة للشركات.