شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع شحنات الأجهزة اللوحية بجميع أنحاء العالم بنسبة 0.15٪ على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق IDC أن شحنات الأجهزة اللوحية في جميع أنحاء العالم وصلت إلى 40.5 مليون وحدة خلال الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني من عام 22، ووفقًا لأحدث البيانات، بلغ إجمالي شحنات الأجهزة اللوحية 0.15 % على أساس سنوي، وشهدت Choromebooks انخفاضًا آخر مع انخفاض الشحنات، ويضيف التقرير أن الشحنات انخفضت بنسبة 51.4٪ على أساس سنوي مع 6 ملايين وحدة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني من عام 2022.

أسباب النمو في شحنات الأجهزة اللوحية

يضيف تقرير IDC أن عمليات النشر الأكثر سلاسة في مشاريع التعليم والعديد من المبيعات الترويجية ، مثل "618" يومًا للترويج عبر الإنترنت في الصين و Amazon's Prime Day في الولايات المتحدة ، أدت إلى شحنات أفضل من المتوقع في الربع. يضيف التقرير أيضًا أن الوافدين الجدد في هذه الفئة - Xiaomi و Oppo و Vivo و Realme أداؤوا أيضًا أداءً جيدًا.

ويضيف التقرير : "هناك العديد من العوامل التي تعمل لصالح الأجهزة اللوحية: أحدها هو استمرار الطلب على الأجهزة اللوحية كبدائل أرخص لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى انتشار الأجهزة القابلة للفصل منخفضة التكلفة ، خاصة من الوافدين الجدد في مناطق مثل آسيا / المحيط الهادئ (باستثناء اليابان والصين) ، التي تستغل الطلب على الأجهزة لأغراض التعليم وتعطيل ديناميكيات البائعين ".

الشركات التي كان أداؤها جيداً

تتصدر شركة Apple فئة الأجهزة اللوحية بحصة سوقية تبلغ 31٪، كما احتلت سامسونج المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 18.1٪. احتلت Amazon و Lenovo المركزين الثالث والرابع بحصة سوقية تبلغ 13.6٪ و 8.7٪ على التوالي.

أسباب تراجع أجهزة Chromebook

يضيف تقرير IDC أن أجهزة Chromebook استمرت في الانخفاض مع انخفاض الشحنات بنسبة 51.4٪ على أساس سنوي إلى 6 ملايين وحدة في الربع الثاني من عام 22. كان الانخفاض متوقعًا حيث لا يزال يتم التخلص من تراكم المخزون وتباطؤ الطلب في قطاع التعليم.