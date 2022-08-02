شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث سياسات متجر Play: هذه التطبيقات سيتم حظرها بموجب القواعد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت جوجل بتحديث سياسات متجر Play للمطورين، حيث تستهدف سياسات متجر Play الجديدة المعلومات المضللة وانتحال الهوية والإعلانات داخل التطبيق، وتهدف جوجل، من خلال سياساتها الجديدة التي تعالج الثغرات المختلفة، إلى تحسين تجارب التطبيقات وأمان المستخدم.

وتريد جوجل تقليل عدد التطبيقات المقلدة في متجر Play، لذا لن يُسمح الآن للتطبيقات غير المصرح بها باستخدام الشعارات والشعارات الوطنية للمؤسسات الحكومية، وعلاوة على ذلك، لا يُسمح أيضًا للمطورين غير المضمونين باستخدام شعارات الشركة أو صور أي فنان أو برامج تلفزيونية لإظهار ارتباطها بالكيان المذكور.

وقالت جوجل: "لا نسمح بالتطبيقات التي تضلل المستخدمين من خلال انتحال شخصية شخص آخر (على سبيل المثال، مطور آخر أو شركة أو كيان) أو تطبيق آخر"، تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في 31 أغسطس، وعلاوة على ذلك، يمكن لـ جوجل حظر التطبيقات التي تقدم معلومات تتعارض مع النصائح الصحية المهنية.

سياسة أخرى - سارية اعتبارًا من 30 (سبتمبر) - تستهدف الإعلانات بملء الشاشة داخل التطبيق، حيث تطالب السياسة المطورين بجعل الإعلانات بملء الشاشة قابلة للإغلاق بعد 15 ثانية وتحظر أيضًا "الإعلانات البينية غير المتوقعة" - الإعلانات التي تظهر عند فتح تطبيق أو لعبة أو كلما تقدمت إلى المستوى التالي في اللعبة، ومع ذلك، يمكن أن تتجاوز إعلانات الاشتراك، وهي الإعلانات التي تشاهدها للحصول على مكافأة، الحد الزمني البالغ 15 ثانية.

وتحظر جوجل أيضًا التطبيقات من استخدام خدمات VPN المضمنة في Android لجمع بيانات المستخدم والاحتيال على الإعلانات - إعادة توجيه حركة مرور المستخدم إلى بلد آخر لكسب المزيد من المال من خلال الإعلانات، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر هذه السياسة الجديدة أيضًا على ميزة "حماية تتبع التطبيقات" في DuckDuckGo.

ومن بين التحديثات الأخرى، تهدف السياسة الجديدة أيضًا إلى تسهيل قيام المستخدمين بإلغاء الاشتراكات من داخل التطبيق، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022.

علاوة على ذلك، ستكون جميع تطبيقات المراقبة المشروعة مطلوبة - بحلول 1 نوفمبر 2022 - لاستخدام " علامة IsMonitoringTool والكشف أيضًا عن الوظائف في متجر Play.