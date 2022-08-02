شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Nothing Phone وiPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا طرح هاتفي Google Pixel 6a وNothing Phone (1) كلاهما لهما العديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر iPhone 5 هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، ووفي الوقت نفسه، الهاتف (1) هو نسخة خفيفة نقية في فئة أندرويد متوسطة المدى، ولكن، أيهما هو الأفضل؟ دعونا نقارن بين 5 و Nothing Phone (1) لمعرفة ذلك.

هاتف Nothing Phone (1)

الشاشة: بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.

هاتف iPhone 5:

تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.

الوزن: يزن 112جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية بقوة 1440mAh.