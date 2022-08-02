شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كينيا تمنح شركة فيس بوك أسبوعاً للامتثال للوائح الخاصة بخطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت السلطات الكينية فيسبوك مهلة لمدة أسبوع للامتثال للوائح المرتبطة بخطاب الكراهية، بعدما خلص تقرير إلى أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أخفق في التعامل مع القضية قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، بحسب صحيفة الرؤية.

وجاء هذا التحذير من اللجنة الوطنية للتلاحم والاندماج، عقب ظهور نتائج تحقيق أجرته مؤسسة جلوبال ويتنس يوثّق كيف لم يرصد فيسبوك (المملوك لشركة ميتا) إعلانات خاصة بخطاب الكراهية باللغتَين الرسميتَين في كينيا، وهما الإنجليزية والسواحيلية، حسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت.

وتشهد كينيا انتخابات رئاسية في التاسع من الشهر المقبل، ويعد أبرز المرشحين فيها نائب الرئيس ويليام بوتو، ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا لخلافة الرئيس الحالي اوهورو كينياتا.

كانت ميتا قد أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أنها تعمل منذ العام الماضي استعداداً للانتخابات باستخدام الذكاء الاصطناعي والمراجعات البشرية وتقارير المستخدمين؛ لإزالة المحتوى الضار أو الذي ينتهك معايير الشركة.