ما الفرق بين نسخ جودة الأفلام المختلفة Bluray وWEB-DL وغيرها

نسخ جودة الأفلام المختلفة هي من الأمور التي تحير متابعين السينما ومتابعين الأفلام بشكل عام، بسبب اختلاف الجودات واختلاف الصيغ او اختلاف النسخ، فتجد من يشتري الأفلام من على Google Play Movies مثلًا يُقال له هذه جودة WEB-DL وهو لا يعرف معناها، ومن يشاهد على Hulu يجدها بصيغة أخرى او بجودة أخرى Webrip، وغيرها من الجودات المختلفة مثل Bluray وBDRip وBRrip والكثير، ما الفارق بين هذه الجودات؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال

تنويه: نحن في موقع عرفني دوت كوم لا ندعم القرصنة ولا ندعم تحميل الأفلام او المسلسلات بشكل غير قانوني ولا نشجعك على ذلك، حمل واشتري بشكل قانوني فقط لا تخالف القانون

نسخ جودة الأفلام المرتفعة

البلوراي BluRay

هذه النسخة هي النسخة الموجودة على قرص البلوراي، قرص البلوراي هو قرص بصري يتكون من أشعة زرقاء تُخزن عليه البيانات كالألعاب والأفلام، هذا هو أعلى جودة ممكنة ولا يمكن تشغيله الا بواسطة مشغل أقراص BluRay، بعض الأحيان وفي عالم الإنترنت تُقال هذه الجودة او هذه النسخة على الأفلام المسحوبة والمضغوطة من اقراص بلوراي، المعنى الصحيح لهذا الاسم على أي حال هو اقراص البلوراي لا النسخ المسحوبة منهم.

BDRip

هذا هو المعنى الحقيقي لفكرة نسخة فيلم او مسلسل مسحوبة ومضغوطة بشكل مباشر من قرص بلوراي، تمتاز بالجودة المرتفعة جدًا مثلها مثل البلوراي بالضبط بكامل التفاصيل والمزايا، تستعمل صيغ mkv وmp4 في الأغلب وتستعمل Codec من نواع xvid وx264 وx265

BRrip

بعيدًا عن المصطلحات الرسمية نسخة BRrip هي النسخة المضغوطة من البلوراي او من الـBDRip، البلوراي بالمعنى الدارج، تحمل جزءًا كبيرًا من التفاصيل التي تحملها البلوراي وهي تقريبًا تكاد تكون بنفس الجودة، ليست بنفس الجودة بشكل كامل لكنها قريبة جدًا منها، فلذلك تُعد الـBRrip من النسخ ذات الجودات العالية.

WEB-DL

نسخة WEB-DL هي اختصار لكلمة WEB Download، أي انها النسخ الموجودة على مواقع الإنترنت، عندما تشتري فيلمًا من Google Play TV او تأجره، او تشاهد على Amazon Prime Video او Netflix فأنت تشاهد نسخة WEB-DL، هي نسخة تكون ذات جودة عالية جدًا تقترب من جودة الـBluRay لكنها لا تتفوق عليها تمامًا، بسبب التفاصيل العالية بعض الناس لا يمكنهم التفرقة بين نسخة BlueRay وWEB-DL فيعتبر البعض ان الـWEB هي البلوراي، وبالتأكيد هذه النسخة أعلى جودة من نسخة الـDVD

DVDRip

هذه النسخ يتم ضغطها من أقراص DVD، أقراص DVD كانت لفترة طويلة هي النسخ النهائية من الأفلام التي يتم طرحها في الأسواق والتي كنت تشتريها من متاجر متخصصة بذلك، أي فيلم كان يصدر بنسخة DVD بعد فترة من عرضه في السينمات، حتى وقت قريب احتلت نسخ الـBluRay وصارت شعبية البلوراي طاغية على الـDVD لكنها لا تزال واحدة من نسخ جودة الأفلام ذات الجودة المرتفعة

Remux

هي نسخة مُعدلة من البلوراي، يتم حذف أي اضافات على البلوراي في هذه النسخ، بعض نسخ البلوراي تحمل الـTrailer الخاص بالفيلم او الفيلم الذي يليه في السلسلة، وبعض الإضافات الثانوية مثل الـCredits وأحيانًا بعض الكواليس، كل هذا يتم حذفه لتخرج لنا نسخة Remux بنفس جودة البلوراي، بنفس حجمها الهائل بنفس كل شيء.

اذا اردنا ترتيب هذه النسخ السابقة من حيث الجودة فيمكن ترتيبها مثل القائمة التالية:

أقراص BluRay نسخ Remux BDrip BRrip Web-DL DVDRip

نسخ جودة الأفلام المتوسطة

Webrip

هي النسخ المضغوطة من جودة WEB-DL، والتي يتم استعمالها في مواقع البث المختلفة مثل Hulu وVeoh وYoutube، تكون ذات جودة منخفضة مقارنة بالبلوراي فهي في النهاية نسخة مضغوطة من WEB-DL.

R5, R4, R3, R2

هذه النسخ ترمز لنوع معين ومحدد من الـDVD، وهي التي تصدر في الدول الآسيوية والدول الشرقية، الاختلاف بينها وبين DVD يكمن في الصوت فهي لا تحمل نفس الصوت الأصلي الذي تصدر به نسخ DVD بل يتم دبلجة الصوت الى لغات هذه الدول، كل R في هذه النسخ يرمز لدولة معينة سنكتب بالطبع كل رمز والاما يرمز بعد هذه الفقرة.

R5 يرمز لدولة روسيا

R4 ترمز لدول نيوزيلادنا وأستراليا وأمريكا اللاتينية

R3 ترمز لجنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ

R2 ترمز لليابان وغرينلاند وبعض دول أوروبا

DVDscr

هي نسخ تضاهي نسخة الـDVD في الجودة لكن لا تتفوق عليها، تصدر في فترة المهرجانات الأمريكية مثل جولدن جلوب والأوسكار، يتم توزيعها على النقاد من أجل التحكيم للترشح للجوائز، بالطبع تحمل هذه النسخ كتابات مختلفة كل فترة زمنية تشدد ان هذه النسخة محمية بحقوق ملكية ويحظر نشرها، لكن بعض النقاد يرفعونها بشكل غير قانوني على الإنترنت ونحن لا نشجع على تحميلها.

HDTV

هل ترى جودة المسلسل او الفيلم على التلفزيون؟ نعم هذه نسخ جودة الأفلام المعروضة على التلفاز لكن يقوم شخص ماء بتسجيلها بواسطة أجهزة تسجيل خاصة ويعدل عليها ليحذف الفواصل الإعلانية بواسطة برامج المونتاج، هذه النسخ تصدر كما هي بشعار القناة العارضة للمسلسل وهي نسخ غير قانونية يتم سرقتها من قنوات التلفاز بشكل مباشر.

TVRip

هي نفس مفهوم HDTV لكن بحذف الـHD أحيانًا، نفس الفكرة في ان يتم تسجيلها من على التلفاز وتحمل نفس شعار القناة وكل شيء، لكنها تكون بجودات SD في الأغلب وقليلًا ما تكون بجودة HD، تركز هذه النسخ على المسلسلات بشكل أكبر وهي أيضًا نسخ غير قانونية.

VHS

هل تتذكر أجهزة الفيديو القديمة؟ أجهزة الفيديو المنزلي Video Home System بتلك الشرائط التي تشبه شرائط الكاسيت في الشكل، نسخ VHS كان يتم استعمالها قديمًا والكثير من الشباب لا يعرفون هذه النسخ لم يعاصروها نهائيًا فقد تم القضاء عليها بمجرد انتشار أشرطة او أقراص الـDVD والتي بالطبع تفوقت من ناحية الجودة ومن ناحية سهولة الاستعمال

نسخة جودة الأفلام المنخفضة

CAM

طريقة غير قانونية في سرقة الأفلام، تتم عن طريق تصوير الأفلام داخل قاعات السينما، بالطبع يصحب هذا الكثير من الاهتزازات في الصورة بسبب حركة المصور، الكثير من الأصوات المتداخلة بسبب انك تسجل داخل قاعة سينما يتفاعل بداخلها الجمهور بشكل كبير، فلا صوت ولا صورة تحصل عليهم من هذه النسخ، بخلاف ان هذه النسخ تُعد سرقة مباشرة للأفلام.

HDCAM

نفس فكرة CAM لكن يتم استعمال كاميرات أفضل لتعطي دقة شاشة أعلى بكثير من تلك الموجودة في CAM، لكن حاصل ضرب أي رقم في صفر يساوي صفرًا، فلاتزال بلا جودة صوت ولا جودة صورة ولا جودة بتاتًا وليست مناسبة لأي شيء، بالطبع هي نسخة غير قانونية وهي سرقة مباشرة للأفلام.

TS – Telesync

هي نفس صيغ CAM لكن تتفوق عليها من ناحية الصوت، حيث يتم استعمال مسجل صوت خارجي، ويتم التسجيل داخل قاعة سينما فارغة او بداخل غرفة آلة العرض نفسها فلا تعارض أصوات المسرح هذه النسخة، لكنها لا تؤمن جودة أفضل وتبقى شبيهة لنسخة CAM، تبقى سيئة الجودة، تبقى سيئة الصوت، تبقى مسروقة

TC – Telecine

لا تجد هذه النسخة بشكل كبير بسبب انها تعتمد على اجهزة خاصة تقوم بنسخ أقراص عرض السينما، تحمل جودة متوسطة الى مرتفعة من جودة التصوير وتعتبر أيضًا نوع من أنواع سرقة الأفلام.