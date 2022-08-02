شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ستانفورد تصنع روبوت يشعر بملمس الأشياء فى أعماق البحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة ستانفورد للروبوتات ببناء هذا الروبوت الشبيه بالبشر لتوفير لمسة رقيقة تحت الماء، يستخدم الروبوت "OceanOneK" نظام ردود الفعل الذي يعمل باللمس وشاشة الكاميرا ثلاثية الأبعاد ليأخذ الربان إلى (مناطقهم) الاستكشافية في أعماق البحار.

ويمكن للروبوت الشبيه بالبشر، الذي صنعته شركة ستانفورد، الغوص لمسافة كيلومتر واحد والتعامل مع بيئته كما قد يفعل أي شخص وفقا لما نقله موقع سي إن إن بالعربية.

الرقم القياسي الحالي لأعمق غطس بواسطة الإنسان هو ما يزيد قليلاً عن 1.090 قدمًا (332.32 مترًا) وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.