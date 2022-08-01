شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة فضائية لتوصيل الركاب إلى حافة الكون بالرحلات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سياحة فضائية ASPIRING النقاب عن التصميم النهائي لمركبتها الفاخرة التي سترفع الركاب على ارتفاع 20 ميلاً فوق الأرض تحت منطاد ضخم.

وتهدف Space Perspective ومقرها فلوريدا إلى جذب العملاء الذين يدفعون مقابل الرحلات الجوية إلى حافة الكون في وقت مبكر من عام 2024.

وتبلغ تكلفة التذكرة 125000 دولار للشخص الواحد ، وستعطلك على مقعد في مقصورة تقل ما يصل إلى ثمانية ركاب في رحلة ذهابًا وإيابًا مدتها ست ساعات.

ويتميز الكبسولة ، المسمى Spaceship Neptune ، بإطلالات ضخمة بزاوية 360 درجة ومقاعد مستلقية وحتى بار يقدم الكوكتيلات وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وستسمح الكاميرات التلسكوبية المنتشرة حول الجزء الخارجي للركاب بالحصول على رؤية أقرب لكوكبنا في الأسفل.

تأمل شركة Space Perspective في بدء الطيران بمقصوراتها السريعة من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا اعتبارًا من أواخر عام 2024.

كشفت الشركة عن "تصميم كبسولة جديد كليًا" لسفينة الفضاء نبتون عبر سلسلة من انطباعات الفنانين.

في تغريدة ، قال إن الكبسولة "قيد الإنتاج في حرمنا الجامعي على ساحل فلوريدا للفضاء."

يتشابه التصميم إلى حد كبير مع التكرارات السابقة ، مع كبسولة كروية تتدلى على كبلات أسفل بالون ضخم.

مع نوافذ بارتفاع خمسة أقدام (1.5 متر) ومقاعد عميقة ودرجات ألوان داكنة وأرجوانية وإضاءة خافتة ، يتناقض الجو مع الكبسولات البيضاء والمعقمة لمنافسيها.