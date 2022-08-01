معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك

لكل جهاز رقم ماك او عنوان MAC خاص به، رقم يميزه عن أي جهاز آخر يتصل معه في نفس الشبكة، سواء نتحدث عن الهواتف المحمولة او أجهزة الكمبيوتر او حتى الساعات الذكية وأجهزة الـiPod وكل الأجهزة الذكية، انظر كل ما يمكن ان يتصل بشبكة انترنت او شبكة هواتف خلوية يحمل Mac Address خاص به، وهذا الرقم يختلف من جهاز لآخر ويكون مميزًا له، في هذا المقال سنشرح لك ما هو الـMac Address وكيف تتعرف عليه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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ما هو الـ Mac Address او رقم الماك؟

العنوان اختصار لـMedia Access Control Address وهو معرف فريد من نوعه خاص بالمتحكم الخاص باتصالك بالإنترنت (كارت الإنترنت لديك)، هذا مُستعمل في كل شبكات الإنترنت او شبكات الاتصال المنتشرة، سواء نتحدث عن Bluetooth أو Wifi او حتى Ethernet، رقم ماك يكون مخزنًا على الـHardware ويمكن اعتباره قطعة من قطع الـHardware مُبرمجة عن طريق الـSoftware، وفي الأغلب من يحاول تغيير الـ MAC الخاص به يدخل في مشاكل مع اتصاله بالإنترنت وفي اتصاله بأي شبكة أخرى، الآن دعنا نعرفك كيف تتعرف عليه على ويندوز 11

تعرف على عنوان MAC الخاص بجهاز الكمبيوتر

افتح تطبيق الإعدادات Settings

من اليسار اختر Network and Internet

اختر Wifi

ستجد الشبكة التي تتصل بها أمامك ادخل اليها

في الأسفل عند معلومات الشبكة ستجد عنوان ماك الخاص بك بجانب كلمة Physical Address

تعرف على عنوان MAC الخاص بالهاتف

افتح اعدادات الهاتف

ادخل على حول الهاتف About phone

اختر Status Information

ستجد عنوان MAC الخاص بالواي فاي بجانب خيار Wi-Fi MAC Address وعنوان MAC الخاص بالبلوتوث بجانب Bluetooth Address

ما المفيد في معرفة عنوان MAC؟

المفيد ببساطة ان كانت لديك شبكة منزلية وتريد متابعة الأجهزة المتصلة بالشبكة فيمكنك معرفة ان كان هناك جهاز غريب يتصل بهذه الشبكة عن طريق الماك الخاص بالأجهزة الموجودة في منزلك، فإن كان هناك جهاز غريب يمكنك طرده من الراوتر الخاص بك او حتى انشاء MAC Address filter يمنع الأجهزة الغريبة من الاتصال ويفصل الانترنت عنهم، فهذه هي الفائدة التي يمكن الحصول عليها من عنوان ماك، غير ان بعض المواقع تساعدك في معرفة نوع الجهاز من عنوان ماك الخاص به كذلك فهذا أمر جيد.