علوم وتكنولوجيا

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك

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محمود هاني 0 تبليغ

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لكل جهاز رقم ماك او عنوان MAC خاص به، رقم يميزه عن أي جهاز آخر يتصل معه في نفس الشبكة، سواء نتحدث عن الهواتف المحمولة او أجهزة الكمبيوتر او حتى الساعات الذكية وأجهزة الـiPod وكل الأجهزة الذكية، انظر كل ما يمكن ان يتصل بشبكة انترنت او شبكة هواتف خلوية يحمل Mac Address خاص به، وهذا الرقم يختلف من جهاز لآخر ويكون مميزًا له، في هذا المقال سنشرح لك ما هو الـMac Address وكيف تتعرف عليه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك

جدول المحتويات

ما هو الـ Mac Address او رقم الماك؟

العنوان اختصار لـMedia Access Control Address وهو معرف فريد من نوعه خاص بالمتحكم الخاص باتصالك بالإنترنت (كارت الإنترنت لديك)، هذا مُستعمل في كل شبكات الإنترنت او شبكات الاتصال المنتشرة، سواء نتحدث عن Bluetooth أو Wifi او حتى Ethernet، رقم ماك يكون مخزنًا على الـHardware ويمكن اعتباره قطعة من قطع الـHardware مُبرمجة عن طريق الـSoftware، وفي الأغلب من يحاول تغيير الـ MAC الخاص به يدخل في مشاكل مع اتصاله بالإنترنت وفي اتصاله بأي شبكة أخرى، الآن دعنا نعرفك كيف تتعرف عليه على ويندوز 11

تعرف على عنوان MAC الخاص بجهاز الكمبيوتر

  • افتح تطبيق الإعدادات Settings

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك 1
  • من اليسار اختر Network and Internet

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك 2
  • اختر Wifi

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك 3
  • ستجد الشبكة التي تتصل بها أمامك ادخل اليها

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك 4
  • في الأسفل عند معلومات الشبكة ستجد عنوان ماك الخاص بك بجانب كلمة Physical Address

تعرف على عنوان MAC الخاص بالهاتف

  • افتح اعدادات الهاتف

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك 5
  • ادخل على حول الهاتف About phone

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك 6
  • اختر Status Information

معرفة عنوان MAC في جهاز الكمبيوتر وهاتف اندرويد الخاص بك 7
  • ستجد عنوان MAC الخاص بالواي فاي بجانب خيار Wi-Fi MAC Address وعنوان MAC الخاص بالبلوتوث بجانب Bluetooth Address

ما المفيد في معرفة عنوان MAC؟

المفيد ببساطة ان كانت لديك شبكة منزلية وتريد متابعة الأجهزة المتصلة بالشبكة فيمكنك معرفة ان كان هناك جهاز غريب يتصل بهذه الشبكة عن طريق الماك الخاص بالأجهزة الموجودة في منزلك، فإن كان هناك جهاز غريب يمكنك طرده من الراوتر الخاص بك او حتى انشاء MAC Address filter يمنع الأجهزة الغريبة من الاتصال ويفصل الانترنت عنهم، فهذه هي الفائدة التي يمكن الحصول عليها من عنوان ماك، غير ان بعض المواقع تساعدك في معرفة نوع الجهاز من عنوان ماك الخاص به كذلك فهذا أمر جيد.

المصدر الأصلي : عرفني

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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