شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل لن تغلق خدمة الألعاب السحابية Stadia التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس ما قد تكون سمعته في الأيام القليلة الماضية، تقول جوجل إنها لن تغلق خدمة ألعاب Stadia، حيث أصدرت الشركة البيان بعد انتشار شائعة في وقت سابق هذا الأسبوع أشارت إلى أنها ستغلق المنصة في وقت لاحق من هذا العام، وقال حساب Stadia Twitter الرسمي في تغريدة رصدتها PC Gamer: "لم يتم إغلاق Stadia"، "كن مطمئنًا أننا نعمل دائمًا على جلب المزيد من الألعاب الرائعة إلى النظام الأساسي وStadia Pro."

وكان بعض معجبي Stadia مقتنعين بأن جوجل ستسحب أخيرًا الخدمة بعد أن قام Cody Ogden، وهو حساب ومدونة على Twitter تتعقب مقبرة الشركة التي تتوسع باستمرار، بمشاركة منشور من مجموعة معجبين على فسي بوك وفقًا للرسالة، أخبر "زميل عمل وصديق قديم" أن جوجل قد عقدت مؤخرًا اجتماعًا لمناقشة مستقبل Stadia - أو عدمه، وزعموا أن الشركة ستغلق المنصة بحلول نهاية الصيف وستفعل ذلك باستخدام نفس الإستراتيجية التي استخدمتها مع جوجل Play Music.

ليس من المستغرب أن تسببت شائعة من مصادر قليلة في حدوث اضطرابات في مجتمع Stadia، حيث كانت الخدمة في ساعة الموت الممتدة منذ أن أغلقت جوجل استوديوهات الطرف الأول، ويسلط الحادث الضوء على العلاقات الاجتماعية غير الصحية التي يمكن أن يقيمها الناس أحيانًا مع شركات التكنولوجيا مثل جوجل.

وقال أوجدن بعد أن هدأ الغبار: "المجتمعات التي تثق في استمرار وجودها لا تستجيب مثل بعض الأشياء التي ألقيت في وجهي في الأماكن العامة وفي DMs في الأيام القليلة الماضية"، "إذا كان حتى الاقتراح القائل بإمكانية اختفاء جزء من التكنولوجيا يؤثر عليك بعمق لدرجة أنه يقودك إلى التهديدات، فربما تحتاج إلى إعادة تقييم علاقتك بالتكنولوجيا؟"