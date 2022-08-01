Oppo Reno 8: مواصفات ومميزات وعيوب وسعر اوبو رينو 8

الشبكة التقنية GSM / HSPA / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان يوليو 2022 الحاله متاح للبيع من يوليو 2022 الأبعاد والوزن الأبعاد 160.6×73.4×7.7 ملليمتر الوزن 179 جرام الخامات هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من البلاستيك الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعة Mono مخرج سماعه لا يوجد bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD gps Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS nfc متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 2.0, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 80Watt ايضا الوان الذهبي والأسود الموديلات --

المصدر الأصلي : عرفني