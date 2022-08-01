شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توصيل مترو أنفاق نيويورك باتصال لاسلكى فى مشروع يمتد 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النقل الحضرية هذا الأسبوع أنها ستشرع في مشروع مدته 10 سنوات لتوصيل جميع 418 ميلاً من المسار تحت الأرض فى نيويورك باتصال لاسلكي.

وستقوم شركة Transit Wireless ببناء البنية التحتية اللازمة وسداد الفاتورة الناتجة البالغة 600 مليون دولار كجزء من عملية مستمرة بين القطاعين العام والخاص بين المؤسستين.

وإذا كان الاسم يبدو مألوفًا، فذلك لأن Transit Wireless تشغل شبكة WiFi الموجودة تحت الأرض التابعة لـ MTA، وهي أيضًا شركة تابعة لشركة BAI Communications ، وهي شركة أكملت مشاريع مماثلة في تورنتو وهونج كونج وأجزاء أخرى من العالم.

وستشهد الاتفاقية أيضًا توصيل Transit Wireless لجميع محطات MTA فوق الأرض البالغ عددها 191 محطة و21 محطة سكة حديد ستاتن آيلاند مزودة بشبكة WiFi.

والخبر السار لسكان نيويورك والزوار هو أن العمل في المشروع لن يؤدي إلى انقطاعات إضافية في خدمة مترو الأنفاق.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تخطط Transit Wireless لدفع تكاليف المشروع من خلال جمع البيانات وتأجير كابلات الألياف الضوئية لشركات النقل.

وستبدأ الشركة في تقاسم الإيرادات مع MTA بمجرد استرداد استثماراتها الأولية وفقا لموقع Engadget.

ويمكن للوكالة أن تتطلع إلى خفض بنسبة 20% قبل أن يرتفع هذا المبلغ إلى 40% في العام الخامس عشر بعد أن تستعيد شركة Transit Wireless أموالها.

وMTA ليست وكالة النقل الوحيدة التي تعمل على توفير الخدمة المحمولة لركابها، في العام الماضي قالت هيئة النقل في لندن، إن مترو الأنفاق سيحصل على وصول كامل للهاتف المحمول بحلول عام 2024، وقد امتلكت مدن أخرى مثل سيول وباريس أنظمة مماثلة منذ سنوات.