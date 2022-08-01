شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل هبوط أول مركبة لناسا على سطح المريخ منذ 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد هذا الشهر ذكرى خاصة جدًا على كوكب المريخ، حيث احتفلت وكالة ناسا بمرور 25 عامًا على وصول مهمة الباثفايندر إلى المريخ، تضمنت هذه المهمة أول مركبة على الإطلاق استكشفت المريخ، تدعى سوجورنر، وفتحت الباب أمام استكشاف المريخ الحديث.

وتم إطلاق المركبة الفضائية باثفايندر في ديسمبر 1996، وهبطت بمحطة أساسية مع مركبة جوالة في 4 يوليو 1997 في منطقة أريس فاليس على المريخ. جمعت البعثة بعضًا من أقدم البيانات عن الغلاف الجوي للمريخ ومناخه كما يُرى من السطح وبحثت في تكوين الصخور والتربة في المنطقة أيضًا.

كانت المركبة الجوالة التي سميت على اسم الناشط سوجورنر تروث، صغيرة جدًا مقارنة بالمركبات الجوالة بحجم السيارة التي تستكشف المريخ، بوزن 25 رطلاً فقط، كما وصفت ناسا، "ليس أكبر من فرن الميكروويف." لكنها أظهرت جدوى المركبات الجوالة كوسيلة لاستكشاف الكواكب الأخرى حسبما نقلت Digitartlends.

ألهمت استكشافات المسبار أيضًا جيلًا من علماء ومهندسي المريخ. قالت جيسيكا صامويلز، مديرة البعثة لمركبة المريخ الحالية المثابرة، والتي كانت متدربة هندسية عندما هبطت الباثفايندر، "لطالما كنت مهتمًا بالفضاء، ولكن هذه كانت الشرارة التي اعتقدت أن هذا يمكن أن يكون في الواقع مهنتي."

كانت المهمة أيضًا بارزة في الاستخدام المبكر للإنترنت، حيث أنشأت وكالة ناسا موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للمهمة والذي أصبح شائعًا لدى مستخدمي الويب الأوائل.

كما أظهر أيضًا قيمة المشاركة العامة لمشاركة البيانات من البعثات الفضائية، والتي تستمر حتى اليوم مع برامج مثل الأرشيفات العامة التي تشارك جميع الصور الأولية التي التقطتها الكاميرات على متن مركبة المثابرة وكوريوسيتي.

قال دوج إليسون، الذي يعمل في مهمة Curiosity روفر: "كان وضع الكثير على الإنترنت بهذه السرعة بمثابة نقلة نوعية"، "هذا هو الدافع اليوم لمشاركة أكبر قدر ممكن بأسرع ما يمكن من مهمات مركباتنا الجوالة، أعتقد أن برنامج المريخ يدين لباثفايندر بالامتنان لكونه نقطة انطلاق كاملة لكل شيء منذ ذلك الحين ".