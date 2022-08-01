شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يكشف عن أكبر خطأ ارتكبه مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms ، للموظفين بأن أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم خططت للنمو بتفاؤل شديد، وتوقع خطأً استمرار حدوث عثرة في الاستخدام ونمو الإيرادات خلال عمليات الإغلاق COVID-19، وقال زوكربيرج، ردًا على سؤال لأحد الموظفين في اجتماع على مستوى الشركة، إنه وظف بشكل صارم للغاية وفشل في حساب احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، وفقًا لما قاله شخص سمع هذه الملاحظات.

وجاء هذا الرد، عندما سأل الموظف عن الأخطاء التي ارتكبها زوكربيرج، وكانت التعليقات أكثر تحديدًا من تلك التي قدمها زوكربيرج خلال مكالمة مع مستثمر في اليوم السابق ، بعد أن سجل ميتا مالك فيسبوك أول انخفاض فصلي له على الإطلاق في الإيرادات وتوقع انخفاضًا آخر في الربع الثالث.

وقال زوكربيرج في مكالمة مع المستثمرين إنه يعتقد أن الاقتصاد يدخل في حالة ركود سيكون لها "تأثير واسع" على أعمال الإعلانات الرقمية، وقال: "من الصعب دائمًا التكهن بمدى عمق أو طول هذه الدورات، لكنني أقول إن الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل ربع".

وأخبر المستثمرين أن الشركة تعتزم "خفض نمو عدد الموظفين بشكل مطرد" خلال العام المقبل، وفي اجتماع الشركة، سأل موظف آخر زوكربيرج عما إذا كان كبار المديرين في ميتا "يتأرجحون"، في إشارة إلى نقاش مستمر حول المصطلح منذ أن طلب أحد المديرين التنفيذيين هذا الشهر من المديرين "التحرك للخروج" من أي موظف كان "يتأرجح" أو أداء ضعيف.

ورد زوكربيرج بمناقشة مراجعات أداء Meta بشكل عام، وفقًا للشخص الذي سمعه يتحدث، بالإضافة إلى شخص آخر أطلع على الرد، ثم انتقل الموظف الذي طرح السؤال إلى قسم التعليقات في لوحة مناقشة داخلية، وكتب أن زوكربيرج لم يُجب على سؤاله في رأيه.

وتأتي التبادلات في الوقت الذي يكافح فيه زوكربيرج مشاكل معنويات متصاعدة في Meta ، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية وتحديات الأعمال من Apple Inc و TikTok من ByteDance، وفي اجتماع متوتر على مستوى الشركة الشهر الماضي، أخبر زوكربيرج الموظفين أنه يتوقع منهم العمل "بكثافة" أكبر، حيث قام بخفض أهداف التوظيف ورفع معايير الأداء التي تم تخفيفها أثناء الوباء.

رأى موظفو Meta ، الذين يتقاضون رواتبهم جزئيًا في وحدات الأسهم، مثل العديد من موظفي التكنولوجيا ، انخفاضًا فعليًا في تعويضاتهم هذا العام حيث انخفض سعر السهم بعد أنباء عن توقف النمو.