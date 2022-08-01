موتورولا تأكد مواصفات Razr 2022 من المعالج للبطارية

هاتف Motorola Razr 2022 سيتم اطلاقه خلال الأسبوع الحالي في الصين ونحن في انتظار اطلاق هذا الهاتف بشكل رسمي، لكن بينما نحن ننتظر بدأت موتورولا في تأكيد بعض مواصفات الهاتف، وبدأت تتسرب بعض المواصفات النهائية التي سينطلق بها الهاتف في الصين، فتعالى نتحدث عن ما نعرفه وعن المواصفات المتوقعة قبيل الإعلان الرسمي للهاتف.

مواصفات Moto Razr 2022

بداية المواصفات والتي أكدتها الشركة الصينية على موقع التواصل الإجتماعي الصيني Weibo بأن الهاتف سيحمل معالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 وهو أمر جيد حيث كنا نتوقع ان يحمل النسخة العادية من Snapdragon 8 Gen 1 ليس النسخة المطورة، النسخة البلس من المعالج او النسخة المطورة تحمل نفس مستويات الأداء مع مستويات تحمل أكثر مما يساعد على استعمال نفس البطارية لكن بعمر تشغيل أكبر، مع بطارية بسعة 3500mah التي هي أكبر بـ200mah من الموجودة في هاتف Z Flip 3 واكبر بـ700mah من الموجودة في Moto Razr 5G، الرقم ضعيف مقارنة ببطاريات عام 2022 لكن هذه هي البطارية المتوقعة في هاتف بمثل هذا التصميم.

التسريبات تشير كذلك الى ان الهاتف سيأتي بأبعاد 166.99×79.79×7.62 ملليمتر وسيزن 200 جرام، هذا يجعل الهاتف أكبر وأثقل من هاتف Galaxy Z Flip 3 مما يؤكد ان البطارية ستكون أكبر بالفعل، مع هذا الحجم سيحمل شاشة قابلة للطي من نوع OLED بدقة FHD+ بحجم 6.67 بوصة مع شاشة OLED خارجية بحجم 2.65 بوقة بدقة 800×573، كل ذلك سيعمل على ذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 8GB حتى 18GB وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128GB حتى 512GB.

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