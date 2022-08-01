شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف Pixel 6A يحصل على تحديث فورى لإصلاح مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أيام فقط من إطلاق Pixel 6A، تطرح جوجل تحديثًا لإصلاح مشكلة تمنع المستخدمين من إلغاء قفل أداة تحميل التشغيل وإجراء التعديلات، وفقًا لتقرير صادر عن Android Police، تم تجميع التغيير في التحديث الأول لهاتف Pixel 6A، والذي بدأت جوجل في إصداره الأسبوع الماضي.

وأداة تحميل التشغيل هي جزء من البرنامج الذي يقوم بتحميل نظام التشغيل (OS) على الجهاز عند تشغيله، يمكن أن يمنحك الوصول إلى أداة تحميل التشغيل على أندرويد تحكمًا كاملاً في نظام التشغيل الخاص بك في عملية تُعرف باسم التجذير.

كما يسمح لك بتثبيت إصدارات معدلة من Android، تسمى ROMs. بينما لا يسمح لك بعض صانعي الهواتف وشركات المحمول بإلغاء تأمين أداة تحميل التشغيل بجهازك، فإن جوجل تفعل الأشياء بشكل مختلف، فهو يتيح لك الغوص مباشرة في وحدات البكسل غير المرتبطة بشركة اتصالات معينة (والتي تُعرف أيضًا بالأجهزة "غير المؤمَّنة" بشكل مربك) وفقا لما نقله موقع The verege.

في الأسبوع الماضي، عثرت أندرويد على العديد من التقارير من مستخدمي Pixel 6A الذين شعروا بخيبة أمل عندما اكتشفوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أداة تحميل التشغيل، وأكدوا لاحقًا المشكلة على وحدة مراجعة Pixel 6A الخاصة بهم.

أخبر متحدث باسم جوجل شرطة أندرويد أنه تم تضمين إصلاح في آخر تحديث لهاتف Pixel 6A، على الرغم من أنه لا يذكره صراحةً في ملاحظات التصحيح الخاصة به.

تقول جوجل إن التحديث سيستمر في الظهور على مدار الأسبوع المقبل "اعتمادًا على شبكات الناقل"، لذلك إذا كنت تتطلع إلى تعديل هاتف Pixel 6A الجديد تمامًا، فلا داعي للانتظار كثيرًا.