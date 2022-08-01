شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تيك توك ميوزيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنظر إلى مدى تشابك اكتشاف الموسيقى مع تيك توك، فلن يكون الأمر مفاجئًا إذا أطلقت الشركة تطبيقًا خاصًا بها لبث الموسيقى، تشير إيداعات براءات الاختراع التي كشف عنها Insider إلى أن تيك توك تعمل على ذلك بالضبط.

قدمت شركة بايت دانس، الشركة الأم لـ تيك توك، طلب علامة تجارية إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لـ "TikTok Music" في مايو، وفقًا للتسجيل، ستتيح الخدمة للمستخدمين شراء الموسيقى وتشغيلها ومشاركتها وتنزيلها.

كما سيسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم تشغيل ومشاركتها والتوصية بها والتعليق على الموسيقى بالإضافة إلى بث الصوت والفيديو.

تقدم بايت دانس بالفعل بطلب للحصول على علامة تجارية "TikTok Music" في أستراليا في نوفمبر الماضي.

لدى بايت دانس بالفعل خبرة في بث الموسيقى، في عام 2020، أطلقت بايت دانس تطبيق بث الموسيقى Resso في الهند والبرازيل وإندونيسيا، لدى Resso بعض الميزات نفسها الموضحة في ملف "تيك توك ميوزيك"، مثل القدرة على إنشاء قوائم تشغيل ومشاركة الأغاني على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع مجتمع التطبيق.

حتى أن بايت دانس يستخدم تيك توك لجلب المستخدمين الحاليين إلى Resso، وفقًا لتقرير صادر عن The Information ، يأتي تطبيق تيك توك في البرازيل مزودًا بزر يعيد توجيه المستخدمين إلى Resso حتى يتمكنوا من الاستماع إلى النسخة الكاملة من الأغنية التي يهتمون بها، وهي خطوة تساعد في إبقاء المستخدمين داخل نظام بايت دانس البيئي وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

تشير المعلومات أيضًا إلى أن Resso كان لديها أكثر من 40 مليون مستخدم شهريًا في جميع أنحاء الهند والبرازيل وإندونيسيا اعتبارًا من نوفمبر 2021، وهو رقم من المرجح أن ينمو. في وقت سابق من هذا العام، كشف تقرير من Insider أن المستخدمين النشطين شهريًا لـ Resso نما بنسبة 304٪ بين يناير 2021 إلى يناير 2022 في الهند وحدها، مقابل نمو سبوتيفاي بنسبة 38٪ في البلاد خلال نفس الفترة الزمنية.

ليس من الواضح ما إذا كانت بايت دانس تخطط لتطوير تطبيق بث الموسيقى استنادًا إلى إطار عمل Resso، أو ما إذا كان سيأتي بشيء آخر تمامًا، تمامًا مثلما كان لـ TikTok تأثير عميق على طريقة عمل مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الممكن أن يؤدي تطبيق بث الموسيقى مع روابط تيك توك الإضافية إلى تغيير صناعة بث الموسيقى، مما يجبر الخدمات على التكيف.