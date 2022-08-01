شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا إيلون ماسك "غير سعيد" مع ويكيبيديا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن علقت منصة الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا تحرير صفحة "الركود الاقتصادي"، حيث انتقد الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك المؤسس المشارك جيمي ويلز وقال إن المنصة "تفقد موضوعيتها"، وأثناء الرد على مستخدم على تويتر، أظهر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX استياءه بعد أن منعت الموسوعة عبر الإنترنت المستخدمين من تحرير صفحة "الركود" الخاصة بها.

وكتب ماسك على موقع المدونات الصغيرة في وقت متأخر من يوم الجمعة: "تفقد ويكيبيديا موضوعيتهاjimmy_wales"، ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، منعت ويكيبيديا المستخدمين من مراجعة صفحة "الركود" الخاصة بها بعد أن انخرط زوار الموقع في حرب تحرير محمومة حول تعريف المصطلح ، الأمر الذي تتنازع عليه إدارة بايدن بعد آخر البيانات الاقتصادية التي تظهر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.

وقام مستخدم Wikipedia بتحرير صفحة "الركود" لإزالة الإشارات إلى التعريف القياسي للمصطلح، وأضاف المستخدم "لا يوجد إجماع عالمي على تعريف الركود"، واعتبارًا من صباح يوم الجمعة ، تضمنت الصفحة رمز قفل في الزاوية اليمنى العليا للإشارة إلى أنه تم وضعها في وضع "شبه الحماية" حيث لن يتمكن المستخدمون غير المسجلين وكذلك الحسابات (التي) غير المؤكدة أو المؤكدة تلقائيًا " لإجراء تغييرات على النص.