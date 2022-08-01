شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تشغيل تحذير الحد الأقصى للسرعة على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي خرائط Google على العديد من الميزات المفيدة لتسهيل حياتك اليومية ، بما في ذلك عداد السرعة، يحذر خيار عداد السرعة المستخدمين عندما يتجاوزون الحد الأقصى للسرعة أثناء القيادة، عندما يتم تمكين عداد السرعة في نظام الملاحة الخاص بك، فإنه يعرض سرعتك الحالية على الطريق على الخرائط، وإذا تجاوزت الحد الأقصى للسرعة ، فسيتغير مؤشر السرعة الألوان.

وإذا كانت ميزة حدود السرعة متاحة في منطقتك، فسينبهك عداد السرعة في التطبيق إذا كنت تقود بسرعة كبيرة، يتم تعطيل الميزة افتراضيًا في تطبيق خرائط Google، إذن، إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتشغيل ميزة تحذير حدود السرعة على خرائط Google:

1- افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك الذكي.

2- انقر فوق صورة ملف تعريف حساب Google الخاص بك والتي يجب أن تكون موجودة في أعلى يمين الشاشة.

3- انتقل إلى خيار "الإعدادات".

4- مرر لأسفل إلى خيار "إعدادات التنقل".

5- مرر لأسفل إلى علامة التبويب "خيارات القيادة".

6- تبديل تشغيل / إيقاف تشغيل خيار "عداد السرعة".