شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية اكتشاف الخلل وإصلاحه عند اختفاء جهات الاتصال على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تضيف شخصًا ما إلى تطبيق جهات اتصال آيفون فإنك تتوقع أن يكون هذا الشخص موجودا فى القائمة دائما، ولكن فى بعض الأحيان لا تعمل قائمة جهات الاتصال الخاصة بك بالطريقة التى تتوقعها، ولا تظهر بعض جهات الاتصال الخاصة بك على جهاز آيفون، وهناك الكثير من الأسباب التى قد تحدث، لذا نقدم 5 طرق لاستكشاف المشكلة وحلها عندما لا تظهر جهات الاتصال الخاصة بك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



اعد تشغيل جهاز آيفون اعد تشغيل جهاز آيفون إذا قمت باستكشاف مشكلات الكمبيوتر أو الهاتف الذكي وإصلاحها من وقت لآخر، فستتعلم بسرعة أن العديد من المشكلات الشائعة ناتجة عن خلل مؤقت في البرنامج، وغالبًا ما يتم حلها بسهولة عن طريق إعادة تشغيل هاتفك.

إذا كنت بحاجة إلى تذكير، فإليك كيفية إعادة تشغيل أي أيفون، وبعد إعادة تشغيل الهاتف، تحقق مما إذا كانت جهات الاتصال التي تبحث عنها لا تزال مفقودة.





تأكد من عرض جميع جهات الاتصالفي بعض الأحيان، يكون سبب عدم قدرتك على رؤية جميع جهات الاتصال الخاصة بك؛ هو أن هذه الأرقام تم تعيينهم مسبقًا على الوضع المخفي.

يمكنك للتحقق من هذا الاحتمال، أن تبدأ التطبيق حيث تكون جهات الاتصال مفقودة، مثل تطبيق الهاتف أو تطبيق جهات الاتصال، ثم اضغط فوق المجموعات في الجزء العلوي الأيسر.

هل لم يتم اختيار أي مجموعات؟ اضغط على إظهار جميع جهات الاتصال في الجزء السفلي من الشاشة ثم تم.





تأكد من تشغيل جهات اتصال حسابكإذا كان لديك حسابات بريد إلكتروني متعددة على جهاز أيفون، فيجب أن تدرك أن كل حساب قد يكون له قائمة جهات اتصال خاصة به أيضًا.

من الممكن أن تكون جهات الاتصال معطلة في واحد أو أكثر من هذه الحسابات، وللتحقق، ابدأ تطبيق الإعدادات ثم اضغط فوق البريد.

يمكنك في صفحة البريد، أن تضغط فوق الحسابات، وتحقق من كل حساب: اضغط على اسم الحساب، وإذا كان يحتوي على إدخال لجهات الاتصال، فتأكد من تمكينه عن طريق تمرير الزر جهة اليمين.





قم بتشغيل النسخ الاحتياطي على iCloud لجهات الاتصالقد تكون قمت بالفعل بعمل نسخة احتياطية لجهاز أيفون الخاص بك على iCloud، ويتضمن جزء من تلك النسخة الاحتياطية جهات الاتصال الخاصة بك، ولكن إذا كان لديك أجهزة متعددة، فيجب عليك نسخها جميعًا احتياطيًا على iCloud.

إذا قمت بإضافة جهة اتصال على جهاز iPad، على سبيل المثال، لم تظهر إلا إذا كنت تقوم بمزامنة كل من iPad وأيفون مع iCloud.

على جهاز أيفون، ابدأ تطبيق "الإعدادات" واضغط على اسم حسابك أعلى الشاشة. اضغط على iCloud ثم تأكد من تمكين جهات الاتصال عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.

وكرر الآن هذه العملية على جهاز iPad الخاص بك للتأكد من أن جميع جهات الاتصال تنتهي على كلا الجهازين.





تحقق من وجود تحديثات iOSيجب عليك التحقق للتأكد من تحديث نظام تشغيل أيفون الخاص بك بالكامل، والتأكد من تحديث تطبيقات الهاتف وجهات الاتصال أيضًا.