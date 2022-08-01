شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن اكتشاف تلسكوب جيمس ويب اول مستعر أعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مجرات جيمس ويب في القدوم، حيث اكتشف التلسكوب الفضائي الجديد مؤخرًا ما يمكن أن يكون أبعد مجرة ​​تم رصدها على الإطلاق، ربما تكون قد رصدت أول مستعر أعظم.

كما ذكرت Inverse، يعتقد الباحثون الذين يستخدمون ويب أنهم لاحظوا سوبرنوفا باستخدام أداة NIRCam. قارنوا بيانات Webb بالبيانات التي تم جمعها باستخدام هابل ووجدوا جسمًا ساطعًا يمكن أن يكون نجمًا قد تحول للتو إلى مستعر أعظم.

يحدث المستعر الأعظم عندما ينفد وقود نجم ضخم ويقترب من نهاية عمره، عندما ينهار النجم، فإنه يرمي الكثير من مادته في انفجار هائل ينتج عنه كميات كبيرة من الضوء، هذا الضوء شديد السطوع بحيث يمكن رؤيته من مسافات بعيدة، رصد ويب واحدًا من هذا الفلاش الساطع في المجرة SDSS.J141930.11 + 5251593، قام التلسكوب بملاحظتين للمجرة تفصل بينهما خمسة أيام، وفي الملاحظة الثانية، كان الفلاش أقل سطوعًا، مما يشير إلى أنه يخفت بمرور الوقت.

قال المؤلف الرئيسي مايك إنجيسر من معهد علوم التلسكوب الفضائي لـ Inverse: "سنحتاج إلى المزيد من بيانات السلاسل الزمنية لاتخاذ قرار، لكن البيانات التي لدينا تتطابق مع تلك الخاصة بالمستعر الأعظم، لذا فهو مرشح جيد جدًا" وفقا لموقع Digitartlends.

هذا الاكتشاف مثير للدهشة إلى حد ما، حتى مع الحساسية الشديدة لـ Webb، نظرًا لأن المستعرات الأعظمية هي أحداث عابرة ، مما يعني أنها لا تدوم طويلًا، على الرغم من أن المستعر الأعظم قد حدث من الناحية الفنية منذ مليارات السنين، إلا أننا نراه الآن فقط لأن الضوء يستغرق وقتًا للانتقال إلينا من المجرة البعيدة.

لم يتم تصميم Webb لاكتشاف المستعرات الأعظمية، لكن الباحثين يستفيدون إلى أقصى حد من البيانات التي تم جمعها حتى الآن ويجدون استخدامات مفاجئة لها.

وتتمثل ميزة النظر إلى هذا النوع من الأهداف باستخدام Webb في أنه سيكون قادرًا على مراقبة المنطقة المحيطة بالمستعر الأعظم لرؤية آثاره وعواقب مثل هذا الانفجار الكبير.

إن فهم المزيد عن المستعرات الأعظمية مهم ليس فقط لفهم دورات حياة النجوم، ولكن أيضًا لقياس تمدد الكون. تُستخدم فئة من المستعرات الأعظمية تسمى النوع 1 أ "كعلامات ميل" لقياس المسافات لأنها تتمتع بمستويات ثابتة من السطوع ويمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.