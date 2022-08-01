شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكل آخر صور سيلفى سيتم التقاطها على الأرض هتبقى إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الذكاء الاصطناعى DALL-E AI، الذي طورته OpenAI، وهو نظام جديد يمكنه إنتاج صور كاملة بناء على نوع السؤال الذى يقدم له، عن شكل آخر صورة سيلفي سيتم التقاطها على الإطلاق، حيث جعل البشر يلتقطون صورًا لأنفسهم بجلد ذائب ووجوه ملطخة بالدماء وأجساد متحولة، بينما يقفون أمام عالم يحترق.





آخر سيلفى ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر النتائج المرعبة كل شخص يحمل هاتفًا وخلفه مشاهد سقوط قنابل وأعاصير ضخمة ومدن مشتعلة، جنبًا إلى جنب مع زومبي يقفون في وسط الدمار. كما أن إحدى صور السيلفي هي صورة متحركة لرجل يرتدي ما يشبه ملابس مكافحة الشغب، ويحرك رأسه ببطء مع نظرة كما لو أن حياته تومض أمام عينيه بينما تتساقط القنابل من السماء من حوله.

سيلفى نهاية العالم

ويعد النظام عام وعندما أطلقت OpenAI الإصدار الثاني من الذكاء الاصطناعي، شجعت الأشخاص على إدخال الأوصاف حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحسين إنشاء الصور بمرور الوقت.

ومع ذلك، بدأ الناس يلاحظون أن الصور متحيزة، على سبيل المثال، فإن DALL-E تنتج فقط صورًا للذكور البيض ردا على تصنيف رئيس تنفيذى، ويتم تقديم صور للنساء فقط عند كتابة ضيافة.

وأعلنت شركة OpenAI الأسبوع الماضي أنها أطلقت تقنيات تخفيف جديدة لمساعدة DALL-E في إنشاء صور أكثر تنوعًا وتزعم أن التحديث يضمن زيادة احتمالية مشاهدة المستخدمين للصور مع أشخاص أكثر تنوعًا بمقدار 12 مرة.