شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصنع صورة مجمعة على هاتف أيفون بطريقة بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الصورة المجمعة طريقة فعالة لتقديم صورك، من خلال دمج صور متعددة في صورة واحدة، يمكنك سرد قصة أو مشاركة لحظات معا باستخدامها، ولا توجد طريقة مضمنة لإنشاء صورة مجمعة مخصصة على أيفون، ولكن يمكنك الاختيار من بين العديد من تطبيقات الصور التي يمكنها إنجاز المهمة.

كيفية عمل صورة مجمعة على أيفون باستخدام صور Google

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، قد يكون لديك بالفعل صور Google مثبتة على جهاز iPhone الخاص بك، مما يجعل هذه طريقة مريحة للغاية لإنشاء صورة مجمعة:

1. ابدأ تشغيل تطبيق صور Google.

2. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق المكتبة.

3. في الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوق الأدوات المساعدة.

4. في قسم "إنشاء جديد"، اضغط فوق مجمعة.

5. حدد 2-9 صور من ألبوم الكاميرا ثم اضغط فوق إنشاء.

يتم حفظ الصورة المجمعة تلقائيًا في ألبوم الكاميرا.