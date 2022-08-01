شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل دعم تمويل استكشاف المريخ من الكونجرس فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر الكونجرس مشروع قانون التفويض الأول لوكالة الفضاء الأمريكية منذ خمس سنوات، والذي يتضمن تمويل مهمة Artemis القمرية، وكذلك رحلات المريخ المقبلة، وضمن الوثيقة التي يبلغ عددها 1،054 صفحة، يوجد "قانون تفويض الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء لعام 2022" الذي يتضمن قسم "برنامج القمر إلى المريخ"، الذي يجب إدارته بعد 120 يومًا من دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتضمن ذلك تنفيذ عمليات لضمان إنشاء قاعدة قمرية ومحطة استيطانية تدور، وصنع بدلات فضاء وتصميمات لموائل الإنسان على المريخ قيد العمل، ومع ذلك، لا يذكر مشروع القانون المبلغ المحدد للأموال التي سيتم تقديمها إلى وكالة ناسا لتحقيق كل ذلك.

كانت آخر مرة أقر فيها الكونجرس تمويلًا لوكالة ناسا في عام 2017، والتي جاءت مع قانون ترخيص الانتقال التابع لناسا.

تلقت وكالة الفضاء الأمريكية تمويلًا بقيمة 19.5 مليار دولار، تم تعيين معظمه للشراكات بين القطاعين العام والخاص مع شركات رحلات الفضاء التجارية، والبدء في الاستعداد للرحلة إلى المريخ.

كما تم تضمين الإعلان في "إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات (CHIPS)"، والذي أقره مجلس النواب في تصويت 243-187 في 28 يوليو ويتضمن 52 مليار دولار يتم تخصيصها بين تصنيع الرقائق واستكشاف الفضاء.

أصدر مدير ناسا بيل نيلسون هذا البيان بعد الموافقة على القانون: "سعدني بشكل لا يصدق أن الكونجرس قد أصدر قانون تفويض ناسا لعام 2022، أول تفويض لوكالتنا منذ خمس سنوات.

وأضاف نيلسون، "يوضح هذا القانون استمرار دعم بعثات ناسا العديد، بما في ذلك نهجنا من القمر إلى المريخ ، بالإضافة إلى تمديد مشاركة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030".

يشير مشروع القانون إلى أن البرنامج سيشمل مهمة مدارية بشرية للمريخ ومهمة بشرية إلى السطح، مما قد يعني أن ناسا سترسل مجموعة إلى المريخ وتدور حولها ثم تعود إلى الأرض قبل الهبوط بها على السطح.

وتنص الوثيقة أيضًا على أن نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة أوريون للطاقم سيستخدمان لنقل البشر إلى الكوكب الأحمر.