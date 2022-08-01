شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Nothing Phone و iPhone SE 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم مؤخرا طرح هاتفي Google Pixel 6a وNothing Phone (1) كلاهما لهما العديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر iPhone SE 2020 هو أفضل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد بسعر معقول تقدمه جوجل، ووفي الوقت نفسه، الهاتف (1) هو نسخة خفيفة نقية في فئة أندرويد متوسطة المدى، ولكن، أيهما هو الأفضل؟ دعونا نقارن بين iPhone SE 2020 و Nothing Phone (1) لمعرفة ذلك.

وتم مؤخرا طرح هاتف Nothing Phone (1) والذى يمتلك العديد من المميزات والإيجابيات، حيث يعتبر Nothing Phone نسخة خفيفة نقية في فئة أندرويد متوسطة المدى، وفيما يلى نقارن بين Nothing Phone (1) وiPhone SE 2020 كما يلى:



هاتف Nothing Phone (1) هاتف Nothing Phone (1) الشاشة: بقياس 6.55-بوصة FHD+ 120Hz OLED.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G+.

نظام التشغيل: Android 12.

الرامات: بقوة 12 جيجا بايت.

مساحة التخزين : تبلغ 256 جيجابايت UFS 3.1.

الكاميرا: خلفية 50 MP+50 MP، و16 MP (أمامية).

البطارية: بقوة 4500mAh with 33W fast charging.





هاتف iPhone SE 2020نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x).

مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل .

نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85.

ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB.

الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت.

البطارية: بطارية 1821 mAh.