شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة واليابان تستعدان لإطلاق مركز جديد مشترك لأبحاث أشباه الموصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التجارة الياباني هاجيودا كويتشي في مؤتمر صحفي في واشنطن إن الولايات المتحدة واليابان قررتا إطلاق مركز أبحاث دولي مشترك جديد لأشباه الموصلات.

اتفقت الدولتان خلال المحادثات الاقتصادية الأمريكية واليابانية على العمل على البحث المشترك للجيل القادم من أشباه الموصلات لإنشاء مصدر آمن للمكونات الحيوية.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إنه كان هناك نقاش مكثف "حول كيفية تعاون اليابان والولايات المتحدة ، خاصة فيما يتعلق بأشباه الموصلات المتقدمة".

وعلى جانب آخر أشارت أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى اقتراب مبيعات أشباه الموصلات حول العالم من تحقيق معدل نمو يصل إلى 7.4% خلال العام 2022، لتسجّل تراجعا عن معدل نمو العام 2021 والذي وصل إلى 26.3%، وجاء هذا النمو دون مستوى معدل نمو 13.6% والذي كان متوقعا في الأسواق خلال الربع الماضي.

وقال ريتشارد جوردون، نائب الرئيس لدى شركة "جارتنر":" على الرغم من التحسّن في مستويات توفّر الرقائق في الأسواق، إلا أن أسواق أشباه الموصلات تتجه إلى الدخول في فترة من فتور النشاط، يمكن أن يستمر خلال العام 2023 والذي يتوقّع له أن يشهد تراجعا لعائدات أسواق أشباه الموصلات بمعدّل 2.5%، فلقد بدأنا بالفعل نشهد هذا التراجع في مستوى نشاط الأسواق على صعيد أشباه الموصلات، لا سيما تلك القطاعات المرتبطة بإنفاق المستهلك، فارتفاع معدلات التضخّم، والضرائب، وزيادة الفوائد البنكية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، تؤثر تأثيرا مباشرة على القوّة الشرائية وإنفاق المستهلك. وهذا بدوره ينعكس على حجم إنفاق المستهلك على المنتجات الإلكترونية مثل الكمبيوترات الشخصية والهواتف الذكية".