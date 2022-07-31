شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر chatbot جديد لإعلام المستخدمين بالميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتس آب حاليًا على تطوير chatbot جديدًا سيعرف المستخدمين على حساب واتس آب رسمي داخل التطبيق والذي سيرسل أيضًا رسائل لإخطارهم بالميزات الجديدة عند وصولها.

ووفقًا للتقرير، فإن الميزة الجديدة في المراحل الأولى من التطوير، لذلك ، قد تستغرق الشركة بعض الوقت قبل طرح الميزة على نطاق واسع، ومع ذلك ، فقد شارك التقرير بعض لقطات الشاشة لإظهار كيف ستظهر الدردشة القادمة من chatbot الذي تم التحقق منه.

كيف ستعمل هذه الميزة الجديدة.

يذكر التقرير أنه عند فتح الدردشة، سيتمكن المستخدمون من رؤية إشعار يدعي تقديم معلومات حول الميزات الجديدة والنصائح والحيل لتطبيق واتس آب، إلى جانب معلومات حول الخصوصية والأمان، وربما يخطط واتس آب لإحداث تغيير كبير آخر في طريقة عمل الرسائل المختفية.

علاوة على ذلك ، سيكون هذا الحساب الرسمي مختلفًا عن حسابات الأعمال على واتس آب حيث لن يتمكن المستخدمون من الرد على أي من هذه الرسائل، نظرًا لكونه حسابًا للقراءة فقط ، فإن هذه الدردشة ستكون بمثابة نظام إشعار مجرد لتطبيق واتس آب لإبلاغ المستخدمين بالميزات الجديدة والتحديثات التي تتم إضافتها إلى النظام الأساسي.

ويذكر التقرير أيضًا أن هذه الرسائل سيتم تشفيرها من طرف إلى طرف، وإذا احتاج المستخدمون إلى دعم واتس آب ، فسيتعين عليهم الاتصال بالشركة من خلال وسائل أخرى، وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار إيقاف ظهور هذه المحادثة في خلاصتهم وسيتم السماح لهم بحظر الدردشة من إرسال رسائل إليهم في المستقبل.

ووفقًا لتقرير صادر عن Android Police ، فإن ميزة chatbot هذه تشبه إلى حد كبير الميزة التي تقدمها تطبيقات المراسلة المنافسة Telegram و Signal، حيث يستخدم كلا النظامين قناة رسمية لتحديث المستخدمين حول الإصدارات الجديدة، يكشف التقرير أيضًا أن بعض المستخدمين بدأوا مؤخرًا في تلقي معاينات روابط منسقة مجددة على حسابات واتس آب الخاصة بهم.