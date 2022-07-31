شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: نظام أندرويد به برامج ضارة أكثر بـ50 مرة من iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت شركة أبل صريحة للغاية - وحاسمة - في تحميل التطبيقات الجانبية، حيث يطالب الكثيرون أبل بفتح نظام iOS والسماح بتنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أو من مصادر أخرى، ومع ذلك ، فقد تراجعت أبل عن هذه المطالب.

وفي أكتوبر 2021، أصدرت تقريرًا جاء فيه أن "دعم التحميل الجانبي من خلال التنزيلات المباشرة ومتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية من شأنه أن يشل حماية الخصوصية والأمان التي جعلت iPhone آمنًا للغاية ، ويعرض المستخدمين لخطورة، أخطار أمنية".

وفي الآونة الأخيرة، أخبر خبير التشفير بروس شناير المشرعين الأمريكيين أن المخاوف الأمنية التي كانت لدى شركة آبل "لا أساس لها" ، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، صرح شناير، في رسالة مكتوبة إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن شركة آبل ، "إن ادعاءاتهم حول المخاطر على الخصوصية والأمن كاذبة ومخادعة، وتحفزها مصلحتهم الشخصية وليس المصلحة العامة".

ويقتبس التقرير الآن رد شركة آبل على الانتقادات، ولم تتراجع الشركة عن انتقاداتها لتحميل التطبيقات جانبًا وأخذت صورة لنظام Android أيضًا، في نظام Android البيئي، الذي يحتوي على 50 ضعفًا من البرامج الضارة مقارنة بنظام iOS 5.

وقالت شركة أبل ردًا على ادعاءات Schneier، "حقيقة أن تطبيقات Android يمكن تنزيلها من أي مكان تقريبًا لا تزال تمثل مشكلة كبيرة".

وردت شركة آبل على شناير وقالت: "نظرًا لاحترامنا العام للسيد شناير، فإن هذه الاتهامات مخيبة للآمال بشكل خاص"، قبل إضافة ذلك، تؤكد رسالة شنايدر أنه حتى الممارسين التقنيين الموهوبين، إذا لم يعملوا على حل المشكلات الرئيسية في هذا المجال، يمكن أن يربك المشكلات ".

واستشهدت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها بتقرير نوكيا لاستخبارات التهديدات لعام 2021، والذي ادعى أن أجهزة Android تشكل 50،31٪ من جميع الأجهزة المصابة، تليها أجهزة Windows بنسبة 23،1٪، وأجهزة macOS بنسبة 9،2٪، "شكلت أجهزة iOS نسبة مئوية صغيرة جدًا بحيث لا يمكن تمييزها حتى، وبدلاً من ذلك يتم دمجها في" أخرى ".