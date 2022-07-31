شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل باى قد يعمل على كروم وإيدج وفايرفوكس فى نظام iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون آبل باى متوافقًا مع مايكروسوفت إيدج وجوجل كروم وموزيلا فايرفوكس في نظام التشغيل iOS 16، حيث وجد ستيف موسر، المساهم في MacRumors، أن آبل باي يعمل مع إيدج وكروم في الإصدار التجريبي من iOS 16، وشارك نتائجه على تويتر.

تُظهر خيار "متابعة مع آبل باى" على صفحة الدفع الخاصة بـ آبل عند استخدام إيدج، تعمل آبل باى فقط في سفاري على نظام iOS 15 والإصدارات الأقدم، مما يمنعك من استخدام أي متصفح آخر إذا كنت تريد الدفع باستخدام آبل باى عند التسوق على الويب.

وعلى الرغم من أن Moser لم يذكر فايرفوكس، إلا أن مستخدمين آخرين لاحظوا توافق آبل باى مع المتصفح قبل إصدار الإصدار التجريبي من iOS 16.

ويظهر منشور على Reddit في وقت سابق من هذا الشهر خيارًا للدفع باستخدام آبل باى في iOS 16 beta 2 أثناء استخدام فايرفوكس .

ويقول مستخدم آخر على نظام التشغيل iOS 16 beta 3 إن لديه خيار الدفع باستخدام آبل باى على فايرفوكس أيضًا وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

ومع ذلك لا تزال Apple Pay غير متوفرة في أحدث إصدار تجريبي من macOS. كما يشير موسر، من المحتمل أن يكون هذا بسبب استخدام كل من كروم و إيدج و فايرفوكس محرك عرض سفاري ، WebKit ، على iOS نظرًا لمتطلبات آبل.

ومتصفحات الجهات الخارجية مجانية في استخدام محركاتها الخاصة على macOS ، لذلك قد لا نرى دعمًا لـ آبل باى خارج سفاري على أجهزة ماك في أي وقت قريبًا.

ولكن قد يكون تغيير موقف شركة آبل على نظام التشغيل iOS مرتبطًا بخطط الاتحاد الأوروبي لقمع ممارسات التكنولوجيا الكبيرة المانعة للمنافسة بحسب التقرير.

من المقرر أن يدخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في ربيع عام 2023، ويفرض مجموعة من القواعد على الشركات الكبيرة، مثل آبل وميتا وجوجل، لتعزيز المنافسة مع الكيانات الأصغر، تلاحق مسودة التشريع الجديد التي حصل عليها The Register الشركات التي تجبر مطوري التطبيقات على استخدام محرك العرض الخاص بهم.

في حين أن هذا التغيير قد يكون مؤشرًا على أن شركة آبل تحاول على الأقل الانحناء للقواعد القادمة، فمن غير المرجح أن تنهار الشركة دون قتال - فقد تكبدت ملايين من الرسوم قبل الامتثال لقواعد هولندا بشأن أنظمة الدفع داخل التطبيق، في تطبيقات المواعدة الهولندية.