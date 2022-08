حل مشاكل توقف تليجرام علي الاندرويد

تليجرام او Telegram واحدة من أفضل منصات التواصل الإجتماعي و واحد من أفضل تطبيقات المحادثات على الإطلاق، يحمل مزايا عديدة وإضافات كثيرة تجعل تليجرام من المنصات التي نجحت بشكل قوي في الوصول الى العديد من المستخدمين والوصول الى عدد كبير من المستخدمين حول العالم، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت مشكلة على تطبيق تيليجرام بأن التطبيق لا يعمل ولا يتصل بالإنترنت، فتظهر لك كلمة Connecting اعلى الشاشة على تليجرام ولا تستطيع ارسال او استقبال رسائل من خلال التطبيق، في هذا المقال سنعرض بشكل تفصيلي أسباب هذه المشكلة وبعض الحلول الممكنة فتابع معنا.

جدول المحتويات

هل المشكلة في تليجرام نفسه؟

يمكنك التحقق ما ان كانت خدمة تليجرام نفسها تعمل او لا عن طريق موقع Down Time، هذا الموقع سيساعدك على معرفة ان كانت هناك مشكلة في سيرفرات Telegram او في التطبيق تتسبب في توقف الخدمة، فكرة الموقع انه يعطي معلومات حول الخدمات المختلفة وما ان كانت تعمل او لا، ولا يتم استخدامه مع تيليجرام فقط بل يتم استخدامه مع أي موقع وأي خدمة أخرى، يمكنك الدخول على الرابط من هنا للموقع لتحويلك الى صفحة تليجرام بشكل مباشر وسيخبرك ما ان كانت المشكلة من التطبيق ام لا، ان ظهرت لك رسالة No problems at Telegram فهذا معناه ان التطبيق يعمل بدون مشاكل والحلول الأخرى في هذا المقال ستساعدك ان شاء الله، ان كانت هناك مشكلة سيخبرك الموقع كما سيُظهر الموقع رسم بياني لأداء التطبيق آخر 24 ساعة وهل تعطلت ام لا.

المشكلة في الأنترنت نفسه

هل قمت بإعادة تشغيل الراوتر؟ هل جربت ان تكون المشكلة في الانترنت نفسه؟ جرب اعادة تشغيل الراوتر، وان كنت تستعمل انترنت منزلي جرب ان تحول لبيانات الهاتف الخاصة بك، استعمال بيانات الهاتف قد يوضح لك ما ان كانت المشكلة في الإنترنت المنزلي الخاص بك ام لا، وتأكد ان التطبيق غير محظور فبعض مزودي خدمة الإنترنت يقومون بحظر التطبيق لفترة فإن كان التطبيق يعمل مع الإنترنت الخاص بك في الطبيعي بشكل مستمر فالبتأكيد ليست المشكلة في حظر الإنترنت ولا نظن ان قد يكون هذا سبب المشكلة.

التأكد من اعدادات التطبيق

في بعض الأحيان قد تحدث مشكلة ويقوم تيليجرام بتسجيل الخروج من التطبيق وحده بدون تدخل منك، فتظهر أمامك المحادثات بشكل طبيعي لكن في الواقع تيليجرام لا يتصل بحسابك، فجرب ان تقوم بفتح التطبيق تتأكد من انك قد قمت بتسجيل الدخول وان لا هناك مشكلة في تسجيل الدخول على التطبيق، افتح اعدادات التطبيق وبمجرد فتحك لها سيطلب منك التطبيق اعادة تسجيل الدخول مرة أخرى، ان كانت هذه مشكلتك فمن شأن هذه الخطوة حل هذه المشكلة، اعد تسجيل الدخول على تليجرام قد يحل هذا المشكلة.

مسح الكاش وبيانات التطبيق

قد تكون المشكلة في التطبيق نفسه سواء من ملفات الكاش او من ملفات البيانات الخاصة بالتطبيق، فجرب ان تقوم بمسح البيانات الخاصة بالتطبيق قد يساعد ذلك على حل هذه المشكلة، خطوات مسح البيانات سهلة وبسيطة تقريبًا متشابهة بعض الشيء في جميع الواجهات، خذ ببالك ان كل بيانات تليجرام المُسجلة على الهاتف وقتها سيتم مسحها وستحتاج الى اعادة تسجيل الدخول الى حسابك من جديد.

الخطوات

افتح تطبيق Settings

اختر apps

ابحث عن Telegram وسط تطبيقاتك وادخل اليه

اختر Storage

من الأسفل اضغط على Clear Cache

استعمل VPN او Proxy

في الكثير من الأوقات ان كانت المشكلة في حظر التطبيق في دولتك فقد يمكن حلها عن طريق استعمال Proxy مخصص، او VPN يساعدك في تشغيل تليجرام، وان كنت تستعمل بروكسي بالفعل في اغلب الوقت ممكن ان تكون المشكلة فيه فجرب ان توقفه، انظر ان كان التطبيق محجوبًا ستحتاج الى VPN او Proxy في الأغلب، لكن في حالة ان التطبيق غير محجوب وانت تستعمل Proxy قد تكون المشكلة فيه فجرب ان تقوم بإيقافه.

اعادة تثبيت تطبيق تليجرام

في البداية قم بمسح الكاش كما شرحنا بشكل مسبق في المقال، وجرب ان تقوم بإعادة تثبيت التطبيق من البداية، قد تكون المشكلة في التطبيق نفسه او في تحديث للتطبيق تسبب في هذه المشكلة، فجرب ان تقوم بمسح الكاش واعادة تثبيت التطبيق، مسح الكاش واعادة التثبيت سيجعلك تثبت التطبيق بشكل نظيف على جهازك، من شأن التثبيت بشكل نظيف حل المشاكل المختلفة التي تواجهك على التطبيق فجرب ذلك.

الخلاصة وتوقف تليجرام عن العمل

تليجرام من أهم التطبيقات ومن أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي وتوقفه عن العمل يعد مشكلة عويصة تواجه الكثيرين الذين يستعملون التطبيق ويعتمدون عليه بشكل أساسي، معظم مشاكل توقف تليجرام عن العمل أو اي تطبيق على اندرويد عن العمل ان لم تكن في التوافق مع نسخة اندرويد -وهو امر مستبعد في هذه الحالة- ستكون في مشاكل الإنترنت او في مشاكل عشوائية تحدث عند تثبيت التطبيق، جرب الخطوات السابقة وبنسبة كبيرة سيتم حل مشكلتك.