شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة " multimedia" الجديدة التى يختبرها تويتر للتغريدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح تويتر حاليًا للمستخدمين بنشر شكل واحد فقط من الوسائط لكل تغريدة، ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا القيد حيث تختبر منصة التدوين المصغر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بدمج تنسيقات وسائط متعددة في تغريدة واحدة، وفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch ، أكد تويتر أنه بدأ في اختبار ميزة وسائط متعددة جديدة تسمح للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF في تغريدة واحدة،

كما ذكرت الشركة أن الميزة الجديدة ستكون متاحة لبعض المستخدمين لفترة محدودة خلال مرحلة الاختبار، كما يقترح التقرير، علاوة على ذلك، سيُسمح لأصحاب الحسابات الآخرين أيضًا بإضافة علامات إلى كل من الصور ومقاطع الفيديو في التغريدة، حسبما ذكرت الشركة.





كيف ستعمل هذه الميزة الجديدةوفقًا للتقرير، شارك تويتر بيانًا لشرح كيفية عمل الميزة، تنص الشركة على أن الميزة القادمة ستسمح للمستخدمين "بخلط ما يصل إلى أربعة أصول وسائط في تغريدة واحدة، بغض النظر عن التنسيق"، علاوة على ذلك، لاحظت الشركة أيضًا أن المستخدمين أصبحوا أكثر انخراطًا في المحادثات المرئية على تويتر "الصور، GIFS ومقاطع الفيديو لجعل هذه المحادثات أكثر إثارة"، بصرف النظر عن ذلك، تحاول الشركة أيضًا "معرفة كيفية دمج الأشخاص لتنسيقات الوسائط المختلفة هذه للتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعًا على تويتر بما يتجاوز 280 حرفًا"، من خلال هذا الاختبار.

علاوة على ذلك، يذكر التقرير أن بعض المستخدمين الآخرين قاموا أيضًا بالتغريد حول الميزة ، ومع ذلك ، ليس من الواضح كيف ستبدو الوسائط المختلفة في تغريدة واحدة، يشارك التقرير أيضًا بعض لقطات الشاشة من باحث التطبيق أليساندرو بالوزي والتي توضح كيف سيتمكن المستخدمون من رؤية وسائط مختلفة في دائرة في مؤلف التغريدات، سيتم السماح للمستخدمين أيضًا بإضافتهم أو- حذفهم بسهولة أو حتى تغيير مواقعهم.