شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الشمس قد تمر بدورة أكثر نشاطًا مما كان متوقعًا فى الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الشمس بدورة نشاط منتظمة مدتها 11عامًا، وفي بعض الأحيان تصبح أكثر نشاطًا وأحيانًا أقل، حيث تمر بدورة تصاعدية في دورتها الحالية، تسمى دورة الطاقة الشمسية 25، حيث من المتوقع أن تكون الشمس أكثر نشاطًا، ولكن حتى الآن في هذه الدورة، يتجاوز نشاط الشمس هذه التوقعات.

كما نقلت وكالة ناسا بدأت الدورة الشمسية 25 في ديسمبر 2019 وتزايد النشاط منذ ذلك الحين، من المقرر أن يبلغ النشاط ذروته في فترة تسمى الحد الأقصى للطاقة الشمسية، والمحددة لعام 2025 ولكن حتى قبل ذلك، تظهر الشمس وجودها.

ويمكن أن تؤثر الزيادة في النشاط الشمسي على الأرض في شكل طقس فضائي، حيث ترسل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية الجسيمات المشحونة من الشمس وعبر النظام الشمسي، مما يؤثر على الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات هنا على الأرض.

وتُظهر هذه الصورة الحديثة من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا توهجًا شمسيًا انبعث من الشمس في 10 مايو 2022، وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ستصبح هذه الأنواع من الأحداث أكثر شيوعًا خلال الدورة الشمسية، ونقلت ناسا: "تنبأت لوحة التنبؤ بالدورة الشمسية 25 ، وهي مجموعة دولية من الخبراء برعاية مشتركة من ناسا و NOAA ، أن هذه ستكون دورة شمسية أقل من المتوسط ​​، مثل تلك التي سبقتها - دورة الطاقة الشمسية 24". "ومع ذلك، كانت الشمس أكثر نشاطًا في هذه الدورة مما كان متوقعًا."

يؤثر هذا النشاط على الأرض عندما تصل الجسيمات المشحونة إلى كوكبنا وتتفاعل مع الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى حدوث الشفق القطبي.

لكن هذه الجسيمات لا تخلق تأثيرات جذابة فحسب - بل يمكنها أيضًا أن تسبب مشاكل للأقمار الصناعية، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الاتصالات.

يمكن أن يكون الطقس الفضائي أيضًا خطيرًا على رواد الفضاء، مثل أولئك الموجودين في محطة الفضاء الدولية، ويمكن أن يكون له أيضًا مخاوف صحية للطاقم والركاب الذين يسافرون على متن الطائرات.