شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العربة الجوالة VIPER التابعة لناسا تنتقل فى هذا المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القمر ليس مكانًا سهلاً لاستكشاف العربة الجوالة الصغيرة - بدءًا من غباره الحاد الشبيه بالزجاج الذي يمزق المكونات إلى البثور والحفر التي تغطي سطحه والتي يتعين على العربة الجوالة المناورة فوقها، إنه مكان صعب للتنقل فيه، للتأكد من أن المسبار القادم VIPER جاهز لمواجهة تحديات البيئة القمرية، كانت ناسا تضع المركبة في مسارها من خلال الاختبار في مسار عقبة يشبه القمر على الأرض.

الهدف من العربة الجوالة VIPER هو البحث عن الموارد الرئيسية للمهام المستقبلية المأهولة إلى القمر، ولا سيما الجليد المائي، بالتركيز حول القطب الجنوبي للقمر، ستبحث المركبة الجوالة عن الجليد المائي قبل المهمات المأهولة المخطط لها في إطار برنامج Artemis.

كان من المقرر إطلاق المهمة في نوفمبر 2023، ولكن تم تأجيل هذا التاريخ إلى نوفمبر 2024 لإعطاء المزيد من الوقت للاختبار، يتضمن هذا الاختبار تحديات للمركبة الجوالة مثل مواجهة "تربة تشبه الرمال المتحركة" والمناورة حول الإمالة والصخور والحفر.

وعلى موقع ناسا الإلكتروني، يمكنك مشاهدة لقطات فيديو للمركبة أثناء عملها، بما في ذلك مواجهة حفرة مغبرة ومنحدرات شديدة الانحدار في منشأة اختبار في مركز أبحاث غلين التابع لناسا في كليفلاند والتي تحاكي بيئة القمر.

"أردنا أن نرى ما إذا كانت العربة الجوالة قادرة على المضي قدمًا في بيئة غارقة شديدة، ومقدار السرعة التي قد يقودها VIPER أبطأ أو مقدار القوة الإضافية التي ستستخدمها العربة الجوالة بسبب ظروف التربة الصعبة"، قالت مرسيدس هيريراس مارتينيز، VIPER Risk مدير ومهمات هندسة نظم التبادل التقني، في بيان.

ومن خلال هذه الاختبارات، يمكن للمهندسين معرفة كيفية أداء المركبة على القمر وما إذا كانت ستكون قادرة على التخلص من نفسها إذا وجدت نفسها في بيئة صعبة، يساعد هذا الفريق على الاستعداد لما يحدث إذا واجهت العربة الجوالة عقبة أو مشكلة غير متوقعة.

قال أرنو روج، مدير الاختبار: "لقد جمعنا الكثير من البيانات من خلال هذه الاختبارات حول ما يحدث عندما تنحرف عجلات العربة الجوالة فوق صخرة أو تنزلق على أرض رخوة، وأي جهاز استشعار ينجرف- عندما تنحرف العربة الجوالة قليلاً عن مسارها".