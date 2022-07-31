شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يتيح أحدث رسومات للعبة الكرة الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك جوجل رسمًا مبتكرًا جديدًا متعدد اللاعبين يتيح لك لعب لعبة الكرة الحديدية عبر الإنترنت، إذا لم تكن قد سمعت عن الكرة الحديدية - فهى لعبة تشبه كرة البوتشي نوعًا ما.

الهدف من الكرة الحديدية هو رمي الكرة (الكرة) في أقرب وقت ممكن من كرة صغيرة (القوقعة) في الملعب أمامك، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف "ترمي" الكرة عن طريق النقر على الكرة والسحب مرة أخرى بالماوس لتقذفها للأمام؛ على الهاتف، سترمي الكرة بإبهامك (يشبه نوعًا ما رمي كرة بوكي في Pokémon Go)، تحصل على نقاط لوجود عدد أكبر من البولينج بالقرب من cochonnet مقارنةً بخصمك، وأي شخص لديه أكبر عدد من النقاط بعد ثلاث جولات يفوز، لدى جوجل برنامج تعليمي جيد للعبة سيُظهر لك عند بدء اللعب لأول مرة.

يمكنك أن تلعب واحدًا لواحد أو في فرق مكونة من شخصين من خلال مشاركة رابط أو الحصول على مباراة عشوائية مع خصوم عبر الإنترنت، إذا كنت تريد التدرب فقط، فإن Google تقدم ذلك كخيار أيضًا، وأنا أوصي بقضاء بعض الوقت في اختبار الأشياء إذا كنت تلعب على هاتفك وفقا لموقع ذا فيرج.

إذا لم تكن قد شاهدته من قبل على جوجل، فإليك صورة GIF لرسومات الشعار المبتكرة نفسها، والتي تميز الزيتون الرائع الموجود في اللعبة.

أطلقت جوجل أول رسومات شعار مبتكرة متعددة اللاعبين للاحتفال بعيد الهالوين في عام 2018 وأصدرت أخرى في عام 2019 للاحتفال بلعبة الورق المكسيكية Lotería، وصنعت الشركة الكثير من ألعاب Doodle الأخرى في الماضي والتي لا تزال ممتعة لإعادة زيارتها - بما في ذلك المفضلة الشخصية، Pac-Man one من عام 2010.