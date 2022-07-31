شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا تحظر الوصول إلى Steam وإيبك جيمز وباى بال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت الحكومة الإندونيسية الوصول إلى مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك Steam وEpic Games وPayPal و Yahoo بعد أن فشلت الشركات في الامتثال للمتطلبات الجديدة المتعلقة بقوانين تعديل المحتوى التقييدية في البلاد، كما أفادت رويترز.

تماشياً مع القواعد، يجب على الشركات التي تُعتبر "مزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة" التسجيل في قاعدة بيانات الحكومة للعمل في الدولة، وإلا فستواجه حظرًا على مستوى الدولة. منحت إندونيسيا الشركات حتى 27 يوليو للامتثال ومنذ ذلك الحين حظرت الشركات التي لم تفعل ذلك حسبما نقل موقع ذا فيرج.

يعتبر هذا المطلب جزءًا من قانون شامل، يُدعى MR5، تم تقديمه لأول مرة في عام 2020، كما أشارت رويترز، تمنح القوانين الحكومة الإندونيسية القدرة على الحصول على بيانات حول مستخدمين محددين، بالإضافة إلى إجبار الشركات على إزالة المحتوى الذي "يزعج النظام العام "أو يعتبر غير قانوني، أمام المنصات أربع ساعات لاتخاذ إجراء بشأن طلبات الإزالة "العاجلة"، أو 24 ساعة في حالة وجود أي محتوى آخر.

في وقت سابق من هذا الشهر، كتبت EFF خطابًا إلى وزارة الاتصالات والمعلومات الإندونيسية (Kominfo) ، تحث فيه الحكومة على إلغاء "قواعد الإشراف على المحتوى".

لقد ترك الحظر المستخدمين في إندونيسيا عالقين دون القدرة على معالجة المدفوعات أو حتى لعب ألعاب معينة. كما أشار دانيال أحمد ، كبير المحللين في Niko Partners ، فإن بعض الألعاب والخدمات الشهيرة الأخرى التي تأثرت بالحظر تشمل Origin و DOTA 2 و Counter-Strike.

وفي الوقت نفسه، سجلت Apple و Microsoft وGoogle وAmazon وTikTok وTwitter وNetflix وSpotify للحصول على ترخيص الأسبوع الماضي، وستظل جميعها متاحة.

وفقًا لرويترز، قال المدير العام لشركة Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan إن البلاد قد تمنح المستخدمين الوصول إلى PayPal لفترة زمنية قصيرة خلال فترة الحظر.

وأشار Pangerapan أيضًا إلى أنه سيتم رفع الحظر بمجرد تسجيل الشركات في قاعدة بيانات الدولة، ليس من الواضح متى ستعود هذه الخدمات عبر الإنترنت، أو ما إذا كانت ستسجل في قاعدة البيانات الإندونيسية.