سامسونج ستطلق وضعًا للإصلاح لحماية بياناتك والهاتف في مركز الصيانة

سامسونج تريد اطلاق وضع جديد لهواتفها الذكية يختص بحماية هاتفك عندما تأخذه الى مراكز الصيانة، تحديدًا حماية بياناتك الخاصة وملفاتك وصورك عندما تذهب بالهاتف الى مركز الصيانة، حتى الآن لازال هذا الوضع لم يصل الى كل الأجهزة ولم يصل الى كل الدول، لكن دعنا نتحدث قليلًا عن فكرة وحود وضع خاص بالصيانة وماذا يفعل وكيف ستكون اهميته على هاتفك، فتابع معنا

سامسونج تعمل على وضع خاص بصيانة الهاتف

من المعضلات والأمور المقلقة التي تدخل فيها هي عندما تحدث مشكلة في هاتفك وتحتاج الى ان تأخذه الى الصيانة، وقتها تبدأ بالخوف على صورك وعلى ملفاتك الخاصة من أن يدخل عليها موظف الصيانة الخاص او ان ينسخها او أي شيء آخر، كثير من الناس يلجأون لعمل فورمات كامل لأجهزتهم خوفًا من هذا الأمر، ويمكن ان الكثير من الناس يكسلون عن الذهاب لمراكز الصيانة خوفًا على صورهم وعلى ملفاتهم، سامسونج تريد ان تطمأن مستخدميها بأن تعطيهم امكانية وضع هواتفهم في وضع خاص بالصيانة، يقوم هذا الوضع بحماية كل الصور والملفات والبيانات الموجودة على الهاتف، في نفس الوقت يمنع الوصول الى أي تطبيقات طرف ثالث مُثبتة على الهاتف، فيعمل الهاتف بتطبيقات النظام المُثبتة مسبقًا فقط.

هذا الوضع سيظهر في قسم Battery and device care وبمجرد تفعيله يقوم الهاتف بإعادة تشغيل نفسه والعمل كأنه هاتف فارغ لا يوجد عليه غير تطبيقات النظام ولا يوجد عليه أي ملفات او صور او بيانات نهائيًا، فيدخل الهاتف الى الصيانة ولا يستطيع موظف الصيانة الوصول الى الخصوصية الخاصة بك، وبعد ان يخرج الهاتف من الصيانة تستطيع العودة للوضع الطبيعي باستعمال بصمة اصبعك او كلمة المرور او النمط المعينين، وهنا نتحدث عن نقطة مهمة وهي الحماية، بالتأكيد ستستعمل سامسونج حماية Knox في هذا الأمر، الحماية التي طورتها سامسونج حتى وصلت الى مستوى الـHardware فصار يمكنك الإطمئنان على بياناتك وملفاتك بسبب Knox.

حتى الآن وللأسف هذا الوضع متاح فقط على أجهزة Galaxy S21 في كوريا الجنوبية فقط، لا أخبار عن نية وصول هذا الوضع الى الهواتف بشكل عالمي ولا أخبار عن الأجهزة التي سيتم دعمها في هذا الوضع، بناء على تصريحات سامسونج لموقع Sammobile فإن هذه الميزة ستصل أجهزة Galaxy S21 كبداية ثم ستتوسع لتصل الى أجهزة أخرى في المستقبل، فدعنا ننتظر ونرى ما تنوي سامسونج عليه.

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