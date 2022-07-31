شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يكتشف أول مستعر أعظم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتقد أن الضوء اللامع الذي اكتشفه تلسكوب جيمس ويب (JWST) التابع لوكالة ناسا على بعد ثلاثة مليارات سنة ضوئية من الأرض هو أول ملاحظة من النطاق بقيمة 10 مليارات دولار لانفجار نجم يحتضر، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يُعرف رسميًا باسم المستعر الأعظم، وهو انفجار لنجم محتضر يحدث عندما ينفد وقود النجم. يؤدي هذا إلى انخفاض الضغط، حيث يتمدد الجسم الكوني إلى ما لا يقل عن خمسة أضعاف كتلة شمسنا - وهو حجم حوالي 333000 من الأرض - ثم ينفجر، ويطلق أطنانًا من الحطام والجزيئات.



تقرير ديلى ميل

حدث الانفجار النجمي في المجرة SDSS.J141930.11 + 5251593 ، حيث التقط JWST صورًا تظهر ضوء جسم يصبح باهتًا لمدة خمسة أيام - وهو دليل أثار نظرية المستعر الأعظم.

ما هو مثير أيضًا هو حقيقة أن JWST لم يتم تصميمه للعثور على عابرين جدد واكتشافهم، كما قال مايك إنجيسر من معهد علوم التلسكوب الفضائي (STScI) ، لـ Inverse الذي أبلغ عن الاكتشاف لأول مرة.



الصور الملتقلة



التوهج



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تم التقاط المستعر الأعظم المحتمل باستخدام أداة NIRCam المصممة لاكتشاف الضوء من أقدم النجوم والمجرات باستخدام مجموعة واسعة من ضوء الأشعة تحت الحمراء.

تم تجهيز NIRCam بأجهزة تاجية ، وهي أدوات تسمح لعلماء الفلك بالتقاط صور لأجسام باهتة جدًا حول جسم ساطع مركزي ، مثل الأنظمة النجمية أو في هذه الحالة ، الانفجارات النجمية.