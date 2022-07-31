شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لوضع الإعلانات بعلامة التبويب "Today" في آب ستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط آبل لعرض الإعلانات في علامة التبويب Today في آب ستور وعلى صفحات التطبيقات الفردية، وفقًا لما ذكرته MacRumors و 9to5Mac و AppleInsider.

وسيتم توسيع موضعي الإعلان الجديدين عند الإعلانات التي يمكنك رؤيتها بالفعل في علامة تبويب البحث في آب ستور وفي نتائج البحث.

ستظهر الإعلانات في علامة التبويب "اليوم" بتنسيق البطاقة الأكبر الذي يستخدمه المحتوى الآخر في علامة التبويب هذه ، ولكنك سترى مربعًا أزرق صغيرًا بداخله كلمة "إعلان" تحت اسم التطبيق.

ستظهر الإعلانات في صفحات التطبيق الفردية تحت عنوان "قد يعجبك أيضًا" والذي يقترح التطبيقات ذات الصلة بالتطبيق الذي تبحث عنه. كما هو الحال في بحث App Store ، سيتم تمييز الإعلانات على صفحات التطبيق باللون الأزرق لتمييزها عن التوصيات الأخرى.

وفقًا لـ 9to5Mac لن يتمكن مشترو الإعلانات من استهداف تطبيقات معينة لهذه الإعلانات، ولكن الإعلانات ستكون ذات صلة بالتطبيق الذي يتم عرضهم تحته.

قالت شركة آبل في بيان لـ MacRumors و 9to5Mac و AppleInsider: "توفر Apple Search Ads فرصًا للمطورين من جميع الأحجام لتنمية أعمالهم". "مثل عروضنا الإعلانية الأخرى ، تم بناء مواضع الإعلانات الجديدة هذه على الأساس نفسه - فهي ستحتوي فقط على محتوى من صفحات منتجات App Store المعتمدة في التطبيقات ، وستلتزم بنفس معايير الخصوصية الصارمة." تخطط الشركة لبدء اختبار الإعلانات الجديدة قريبًا.

بدأت آبل لأول مرة في عرض الإعلانات في نتائج بحث آب ستور في عام 2016 وبدأت في مطالبة المستخدمين بالإذن لتمكين الإعلانات المخصصة في سبتمبر وفقا لموقع ذا فيرج.

تشير المواقع الإعلانية الجديدة إلى أن شركة آبل تستكشف طرقًا جديدة لكسب المال من متجر التطبيقات وأن الإعلانات يمكن أن تصبح ركيزة أكثر أهمية للشركة مع استمرارها في تنمية أعمالها في مجال الخدمات.

لسوء الحظ بالنسبة لنا، تعني الإعلانات الجديدة أننا سنضطر إلى التدقيق في المزيد من المربعات الزرقاء المزعجة.