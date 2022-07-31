شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة موبايل تحقق 100 مليون دولار خلال شهرين من إطلاقها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت لعبة Diablo Immortal على Android و iOS من تحقيق مكسب 100 مليون دولار من إنفاق اللاعبين العالميين في غضون شهرين من إطلاقها، وفقًا لتقرير صادر عن Sensor Tower.

ومن خلال تخطي علامة 100 مليون دولار في ثمانية أسابيع فقط ، تقف لعبة تقمص الأدوار على الهاتف المحمول خلف Pokemon Go فقط ، والتي استغرقت حوالي أسبوعين للوصول إلى هذا الإنجاز، وفي المركز الثالث، حل Fire Emblem Heroes من Niantic ، والذي استغرق 10 أسابيع.

وتحتل Fortnite و Final Fantasy XV: A New Empire المركزين الرابع والخامس في قائمة معظم الألعاب المدرة للدخل ، مع مرور 12 أسبوعًا و 22 أسبوعًا لتجاوز علامة الإيرادات البالغة 100 مليون دولار على التوالي.

ووفقًا لـ Sensor Tower Game Intelligence ، خلال هذا الوقت ، احتلت المرتبة الرابعة بين ألعاب RPG المحمولة من قبل اللاعب الذي ينفق على مستوى العالم ، و 2 MMORPG ، مباشرة خلف Fantasy Westward Journey من NetEase في المرتبة الأولى "، كما جاء في التقرير.

وأثبتت Diablo Immortal أنها حققت نجاحًا أكبر على متجر تطبيقات Apple فيما يتعلق بإنفاق اللاعبين العالميين، حيث ساهمت بنسبة 59٪. من ناحية أخرى ، يمتلك متجر Google Play حوالي 41 بالمائة من المساهمة.

كانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في اللعبة عندما يتعلق الأمر بالإيرادات. الدولتان التاليتان الأكثر إدرارًا للإيرادات هما كوريا الجنوبية واليابان.

تم إطلاق Diablo Immortal في الصين في 25 يوليو 2022 ، بعد ما يقرب من شهرين من إطلاقه في مناطق أخرى، ولكن خلال اليومين الأولين من الإطلاق ، أصبح رقم، التطبيق الأول الأكثر تنزيلًا عبر جميع الفئات على Apple App Store في الدولة.

اللعبة رقم 2 الأعلى ربحًا في يوم الإطلاق ، بينما تراجعت في اليوم التالي إلى المركز الثاني خلف Honor of Kings بينما بقيت أعلى بقليل من Game For Peace في الصين ، وكلاهما مملوك لشركة Tencent Games.