شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تتحقق من حالة بطارية MacBook وهل تحتاج الاستبدال أم لا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تواجه ضعف عمر البطارية من أجهزة كمبيوتر MacBook المحمولة، فمن المحتمل أن تكون سعة البطارية قد انخفضت وقد حان الوقت للحصول على بطارية جديدة أو استبدالها إذا كانت تحت الضمان.

لكن تحديد صحة البطارية عملية معقدة، حيث تتمثل إحدى الطرق الشائعة لمعرفة صحة البطارية في مراقبة دورة الشحن والتفريغ للكمبيوتر المحمول ومقارنتها بالدورة السابقة.

لكن لحسن الحظ ، يحتوي Apple macOS على خيار Battery Health المخصص الذي يخبرك بكل شيء عن بطارية MacBooks، أولئك الذين لا يعرفون خيار Battery Health يسمح للمستخدمين بالتحقق من صحة بطارية أجهزتهم وتحديد ما إذا كان الوقت قد حان لاستبدال بطارية الجهاز.

إليك دليلنا المفصل خطوة بخطوة حول كيفية التحقق من صحة بطارية MacBook.

- انقر فوق أيقونة Apple في الزاوية اليسرى العليا وتوجه إلى تفضيلات النظام

- ثم ، انقر فوق رمز البطارية ، ثم انقر مرة أخرى على خيار البطارية من اللوحة اليسرى

- في الشاشة التالية ، انقر على زر Battery Health في الأسفل.

- هذه هي النافذة التالية التي ستخبرك بحالة صحة بطاريتك.

إذا ظهر جيد أو عادي ، فإن بطارية جهاز Macbook الخاص بك جيدة ويمكن أن تستمر لمدة عامين، ولكن ، إذا رأيت علامة ضعيفة ، فقد حان الوقت للحصول على بطارية جديدة لجهاز MacBook الخاص بك.