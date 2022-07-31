شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على رموز جوجل السرية التي يمكنك كتابتها لإلغاء تأمين ميزات وألعاب HIDDEN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك فتح الكثير من حيل وميزات جوجل عن طريق كتابة أكواد خاصة، يمكن لأي شخص تجربتها مجانًا - ما عليك سوى فتح جوجل في متصفح الويب.

يعد جوجل أكبر محرك بحث في العالم ، وهو أداة ضخمة وأداة أساسية تُستخدم في جميع أنحاء العالم.

لكن منشئيها يجمعون أيضًا الكثير من الحيل الممتعة للمستخدمين لفتحها أيضًا.

هناك الكثير من الألعاب المخفية في جوجل أيضًا.

يمكن فتح إحدى الألعاب الممتعة بكتابة "Zerg Rush" في بحث جوجل وفقا لموقع ذا صن.

انقر فوق الرابط العلوي وستلاحظ وجود دوائر صغيرة تسيطر على شاشتك و "تأكل" نتائج البحث.

فكرة اللعبة هي النقر على جميع الدوائر للتخلص منها قبل أن تستولي على الصفحة بأكملها.

يمكن لعب لعبة Pacman المحبوبة بسهولة على جوجل.

كل ما عليك فعله هو كتابة "Pacman" في البحث والنقر فوق "تشغيل". ستلعب جوجل لعبة Tic Tac Toe.

كل ما عليك فعله هو كتابة "Tic Tac Toe" في البحث.

قد يكون الفوز أصعب مما تعتقد.

كان لدى Snake عبادة تالية في التسعينيات ، ويعد جوجل كروم طريقة رائعة للاستمرار في اللعب.

ما عليك سوى كتابة "play snake" في بحث جوجل وستظهر اللعبة.