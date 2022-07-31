شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تنهي خدمة التخزين السحابي التابعة لها "Drive".. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمازون عن إلغاء خدمة التخزين السحابي "Drive" الخاصة بها في رسالة بريد إلكتروني إلى عملائها، وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Google، حيث سيتم إغلاق خدمة التخزين السحابي في نهاية عام 2023 بعد بدء رحلته في عام 2011.

واعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، لن يتمكن جميع عملاء Amazon Drive على مستوى العالم من عرض أو تنزيل المحتوى القديم على الخدمة السحابية، وسيتوقف Amazon Drive عن دعم التحميلات الجديدة اعتبارًا من 31 يناير 2023، و أيضًا، في 31 أكتوبر 2022 ، ستتم إزالة تطبيق Amazon Drive من متاجر تطبيقات iOS و Android.

ويُنصح جميع عملاء Amazon Drive الحاليين في جميع أنحاء العالم بتنزيل نسخ محلية من بياناتهم قبل انتهاء صلاحية الخدمة.

وقالت الشركة "على مدار الـ 11 عامًا الماضية، كان Amazon Drive بمثابة خدمة تخزين سحابي آمنة لعملاء Amazon لنسخ ملفاتهم احتياطيًا، في 31 ديسمبر 2023 ، لن ندعم Amazon Drive بعد الآن لتركيز جهودنا بشكل أكبر على تخزين الصور والفيديو باستخدام Amazon Photos، سنستمر في تزويد العملاء بالقدرة على إجراء نسخ احتياطي للصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها وتنظيمها بأمان باستخدام صور أمازون ".

ومع ذلك ، أوضح عملاق التكنولوجيا أن Amazon Photos لن تتأثر بهذا الإغلاق وستستمر الخدمات كالمعتاد. "سنستمر في تزويد العملاء بالقدرة على نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا ومشاركتها وتنظيمها بأمان باستخدام Amazon Photos."

"بصفتك أحد عملاء Amazon ، تم حفظ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في Amazon Drive تلقائيًا في Amazon Photos. بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، يمكنك الاستمرار في استخدام Amazon Photos للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. "، قال Amazon في صفحة الأسئلة الشائعة.