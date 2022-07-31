شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أول تحديث برامج لهاتفها Pixel 6a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google هاتفها الذكي متوسط ​​المدى Pixel 6a مؤخرًا، حيث بدأ الهاتف في تلقي أول تحديث للبرامج، لكن في نفس الوقت لا يجلب تحديث البرنامج الكثير للهاتف الذكي ، لكنه أنه يرفع مستوى تصحيح أمان Android للهاتف الذكي فقط حتى يونيو 2022.

وبعد ذلك ، من المتوقع أن تتخطى Google تصحيح يوليو ويُقال إنها تطرح تصحيح الأمان لـ شهر أغسطس لهاتف Pixel 6a.

وتقوم الشركة بطرح تحديث البرنامج بطريقة تدريجية ومن المتوقع أن يصل إلى جميع المستخدمين قريبًا، وسيتلقى المستخدمون إشعارًا فوريًا بشأن التحديث، ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا البحث يدويًا عن التحديث من خلال الانتقال إلى الإعدادات> النظام> تحديث النظام.

تحديثات نظام التشغيل Google Pixel 6

سيتلقى هاتف Pixel 6a خمس سنوات من التحديثات الأمنية ، جنبًا إلى جنب مع أحدث الميزات والتحديثات التي تقدمها Google، وسيكون Pixel 6a أيضًا من بين أجهزة Android الأولى التي تتلقى تحديث Android 13 القادم.