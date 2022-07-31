شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إصلاح صور قديمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك العثور على ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء صور جديدة، ولكن ماذا لو كنت تريد إصلاح صورة عائلية قديمة؟ قد يكون لديك خيار بدون تكلفة. لفت لويس بوشار وبيتابيكسل الانتباه إلى أداة مجانية طورها باحثو Tencent مؤخرًا ، GFP-GAN، يمكنها استعادة الصور التالفة وذات الدقة المنخفضة.

تدمج التقنية المعلومات من نموذجين AI لملء التفاصيل المفقودة للصورة بتفاصيل واقعية في بضع ثوانٍ، كل ذلك مع الحفاظ على الدقة والجودة العالية.

تعمل الطرق التقليدية على تحسين نموذج AI الحالي لاستعادة الصور عن طريق قياس الاختلافات بين الصور الاصطناعية والحقيقية. وقال العلماء إن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج منخفضة الجودة. يستخدم النهج الجديد إصدارًا مُدرَّبًا مسبقًا من نموذج موجود (StyleGAN-2 من NVIDIA) لإبلاغ نموذج الفريق الخاص في مراحل متعددة أثناء عملية إنشاء الصورة.

تهدف هذه التقنية إلى الحفاظ على "هوية" الأشخاص في الصورة ، مع التركيز بشكل خاص على ملامح الوجه مثل العينين والفم وفقا لما نقله موقع Engadget.

يمكنك تجربة العرض التوضيحي لـ GFP-GAN مجانًا، قام المبدعون أيضًا بنشر الكود الخاص بهم للسماح لأي شخص بتنفيذ تقنية الاستعادة في مشاريعهم الخاصة.

لا يزال هذا المشروع مقيدًا بقيود الذكاء الاصطناعي الحالية. في حين أنه دقيق بشكل مدهش ، فإنه يقدم تخمينات مستنيرة حول المحتوى المفقود.

حذر الباحثون من أنك قد ترى "تغييرًا طفيفًا في الهوية" ودقة أقل مما قد ترغب. لا تعتمد على هذا لطباعة صورة بحجم الملصق لأجدادك ، أيها الناس.

على الرغم من ذلك فإن العمل هنا واعد - فهو يلمح إلى المستقبل حيث يمكنك بسهولة إنقاذ الصور التي كانت ستضيع بسبب ويلات الزمن.