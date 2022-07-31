علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جون سينا يشارك في لعبة Fortnite .. كل ما تحتاج معرفته

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القاهرة - سامية سيد - تستمر لعبة Fortnite في الحصول على هذه الأحداث المتقاطعة حيث تظهر الشخصيات الشهيرة في ثقافة البوب ​​في لعبة battle royale ، أحيانًا كشخصيات ، وأحيانًا أخرى مثل مجموعات القتال، وآخر شخص انضم إلى القائمة هو شخص حقيقي ، يتمتع بشعبية كبيرة في دوائر WWE، حيث سيشارك  جون سينا ​​، بطل العالم 16 مرة في المصارعة المحترفة، حيث ستكون ملابسه متاحة للاعبين.

 

وأعلنت Epic Games في منشور مدونة :"ملابس John Cena Outfit متاحة في متجر العناصر بدءًا من 28 يوليو في الساعة 8 مساءً ، كاملة مع Entrance Gear و Ring Gear Styles" ، و حصل متجر العناصر على المزيد من عتاد John Cena الذي يتضمن زخارف ظهر بطولة WWE (المضمنة مع الزي) ، وفأس الطارق ذو الخمسة أرقام المفتوحة ، و U Can't C Me Emote.

 

وقبل Cena ، وصل Odinson Thor و The Mighty Thor من Marvel إلى اللعبة كجزء من حزمة Gods of Thunder، وتأتي الحزمة مع اثنين من الخلف ، واثنين من الفؤوس ، واثنين من الطائرات الشراعية ، بالإضافة إلى Emote وشاشة التحميل.

 

وتضمنت عناصر Odinson Thor Thor’s Cape Back Bling و Stormbreaker Pickaxe و Stormbreaker Flight Glider و Bring The Hammer Down Emote، وعندما يتعلق الأمر بمغني جين فوستر The Mighty Thor ، فإن عناصرها كانت Mighty Thor's Cape Back Bling لطائرة Thor الجديدة و Mjolnir Pickaxe و Mjolnir's Flight Glider.

 

وأيضًا ، هذا الصيف ، للاحتفال بإطلاق المسلسل التلفزيوني Obi-Wan Kenobi المكون من ستة أجزاء ، أضافت Fortnite حزمة مستحضرات التجميل Obi-Wan Kenobi إلى اللعبة، وجاءت حزمة Obi-Wan Kenobi مع Desert Essentials Back Bling ، وفأس شفرة Obi-Wan ، وطائرة Jedi Interceptor Glider ، و Obi-Wan's Message Emote وشاشة تحميل ذات سمة تسمى "Kenobi ، شاشة تحميل محيطة".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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