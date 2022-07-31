شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصين أنها تتعقب عن كثب صاروخًا خارج عن السيطرة سيعود عبر الغلاف الجوي في نهاية الأسبوع المقبل، وقالت حكومة بكين يوم الأربعاء الماضي، إن بقايا الصاروخ الضخم ستعود إلى الأرض في حالة عودة غير خاضعة للرقابة لكنها لا تشكل خطورة تذكر على أي شخص على الأرض.

انطلق صاروخ لونج مارش 5 بي يوم الأحد الماضي لتسليم وحدة معملية إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة قيد الإنشاء في المدار.

إنها ثالث رحلة لأقوى صاروخ صيني منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2020.

كما حدث خلال أول رحلتين ، فإن المرحلة الأساسية الرئيسية للصاروخ - التي يبلغ طولها 100 قدم (30 مترًا) ووزنها 22 طنًا (حوالي 48500 رطل) - قد وصلت بالفعل إلى مدار منخفض.

ووفقًا لخبراء أميركيين ، من المتوقع أن ينقلب عائدًا نحو الأرض بمجرد أن يجره الاحتكاك الجوي إلى أسفل.

سوف يتفكك جسم الصاروخ عندما يغرق في الغلاف الجوي وفقا لما نقله موقع ذا صن.

قال محللون مستقلون في الولايات المتحدة، إنه كبير بما يكفي لأن العديد من القطع ستنجو على الأرجح من عودة النيران إلى حطام المطر فوق منطقة يبلغ طولها نحو 2000 كيلومتر وعرضها نحو 70 كيلومترا.

من المستحيل تحديد الموقع المحتمل لحقل الحطام مسبقًا.

سيتمكن الخبراء من تضييق منطقة التأثير المحتملة بالقرب من إعادة الدخول في الأيام المقبلة.

ستحدث إعادة إدخال أحدث مشاريع بيانات التتبع المتاحة في حوالي الساعة 01:24 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة يوم الأحد ، بالإضافة إلى أو ناقص 16 ساعة ، وفقًا لشركة Aerospace Corp ، وهي مركز أبحاث غير ربحي تموله الحكومة بالقرب من لوس أنجلوس.

وقال المحلل الفضائي تيد مولهاوبت للصحفيين في إفادة صحفية إن المخاطر الإجمالية على الأشخاص والممتلكات على الأرض منخفضة إلى حد ما.

ذلك لأن 75 في المائة من سطح الأرض في المسار المحتمل للحطام هو ماء أو صحراء أو غابة.

ومع ذلك ، فإن احتمال سقوط أجزاء من الصاروخ فوق منطقة مأهولة موجود.

حدث ذلك الشهير في مايو 2020 عندما سقطت شظايا صينية أخرى من Long March 5B على ساحل العاج ، مما أدى إلى إتلاف العديد من المباني. وقال مولهاوبت إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال إنه على النقيض من ذلك ، فإن الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى التي ترتاد الفضاء تذهب عمومًا إلى النفقات الإضافية لتصميم صواريخها لتجنب عمليات إعادة الدخول الكبيرة غير المنضبطة.

وقد لوحظت هذه الحتمية إلى حد كبير منذ أن سقطت أجزاء كبيرة من محطة الفضاء سكاي لاب التابعة لناسا من المدار في عام 1979 وهبطت في أستراليا.

بشكل عام ، تتراوح احتمالات إصابة شخص ما أو قتله في نهاية هذا الأسبوع من سقوط قطع الصواريخ من واحد من 1000 إلى واحد من 230.

وقال للصحفيين إن هذا أعلى بكثير من عتبة مخاطر الإصابات المقبولة دوليا وهي واحد من كل عشرة آلاف.

لكن الخطر الذي يتعرض له أي فرد أقل بكثير ، في حدود ست فرص لكل 10 تريليون. وبالمقارنة ، قال ، إن احتمالات التعرض للضرب من البرق أكبر بحوالي 80 ألف مرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن احتمال تسبب الحطام في إلحاق الضرر بالطيران أو بالأشخاص والممتلكات على الأرض منخفض للغاية. وقال إن معظم مكونات الصاروخ ستدمر عند عودته.

في العام الماضي ، اتهمت وكالة ناسا وآخرون الصين بأنها غامضة بعد أن التزمت حكومة بكين الصمت بشأن مسار الحطام المقدر أو نافذة إعادة الدخول لآخر رحلة لصاروخ لونج مارش في مايو 2021.

انتهى الحطام من تلك الرحلة بالهبوط دون أذى في المحيط الهندي.

بعد ساعات قليلة من حديث تشاو يوم الأربعاء ، قدمت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) الموقع التقريبي لصاروخها الأخير في بيان عام نادر.

اعتبارًا من الساعة 4:00 مساءً (0800 بتوقيت جرينتش) ، قالت الوكالة إن الصاروخ كان يدور حول الكرة الأرضية في مدار إهليلجي يبلغ ارتفاعه 263.2 كيلومترًا عند أبعد نقطة له و 176.6 كيلومترًا عند أقرب نقطة له.

ولم تقدم CMSA أي تفاصيل تقديرية لإعادة الدخول يوم الأربعاء.