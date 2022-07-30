شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الملياردير جاك ما "مؤسس علي بابا" يخطط للتنازل عن السيطرة على "Ant Group" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الملياردير الصيني جاك "ما" يخطط للتخلي عن السيطرة على مجموعة Ant Group "Ant Group"، بعد حملة تنظيمية أجهضت الاكتتاب العام الأولي البالغ قيمته 37 مليار دولار في عام 2020 وأدت إلى إعادة هيكلة قسرية لشركة التكنولوجيا ال"ما"لية العملاقة.

وبينما يمتلك "ما" حصة 10٪ فقط في Ant ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة Alibaba Group Holding Ltd ، فإنه يمارس السيطرة على الشركة من خلال الكيانات ذات الصلة ، وفقًا لنشرة الاكتتاب العامة لشركة Ant المقدمة إلى البورصات في عام 2020.

وأظهرت نشرة الإصدار أن Hangzhou Yunbo ، وهي أداة استثمارية لشركة Ma ، تسيطر على كيانين آخرين يمتلكان حصة مجمعة بنسبة 50.5 ٪ من Ant، وقالت الصحيفة ، نقلاً عن مصادر لم تسمها ، إن "ما" يمكن أن يتخلى عن السيطرة عن طريق نقل بعض صلاحياته التصويتية إلى مسؤولي Ant بما في ذلك الرئيس التنفيذي إيريك جينغ.

وقال التقرير إن Ant Group أبلغت المنظمين بنيّة "ما" في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة الهيكلة لتصبح شركة قابضة مالية ، مضيفًا أن المنظمين لم يطالبوا بالتغيير ولكنهم منحوا موافقتهم، ولم ترد Ant Group وعلي بابا على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وتراجعت أسهم شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية المدرجة في الولايات المتحدة 1.2 بالمئة إلى 101.51 دولار في تعاملات "ما" قبل السوق بعد أن قفزت صعودا لفترة وجيزة، وفي أبريل من العام الماضي ، ذكرت وكالة رويترز أن Ant كان يستكشف الخيارات المتاحة لـ Ma للتخلي عن حصته في Ant والتخلي عن السيطرة.